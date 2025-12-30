जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां...MLA मीटिंग पर सियासी हलचल के बीच आया पीएन पाठक का बयान

संक्षेप: भाजपा विधायक पीएन पाठक की यह पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला अब एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा में आ गया है। इस पोस्ट के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है पीएन पाठक का यह पोस्ट एक तरह से उन सवालों का जवाब है जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से उठाए जा रहे थे।

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक से प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई। यह बैठक कुशीनगर के भाजपा विधायक पंचानंद पाठक (पीएन पाठक) के सरकारी आवास पर हुई थी। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनप्रनिधियों को जातीय आधार पर ऐसी बैठकें न करने की चेतावनी भी दी थी। इस बीच अब पीएन पाठक का एक बयान आया जिसके बाद यह मामला नए सिरे से चर्चा में आ गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ब्राह्मण मीटिंग के कई दिनों बाद पीएन पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी है। पीएन पाठक ने अपनी पोस्ट में लिखा- ‘जय श्री राम जय सनातन जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहाँ ब्राह्मण एकत्र होता है, वहाँ ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं।’

पीएन पाठक की पोस्ट के निकाले जा रहे निहितार्थ भाजपा विधायक पीएन पाठक की यह पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला अब एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा में आ गया है। पाठक की इस पोस्ट के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है पीएन पाठक का यह पोस्ट एक तरह से उन सवालों का जवाब है जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से उठाए जा रहे थे। कुछ लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद पीएन पाठक की इस पोस्ट के सामने आने पर आश्चर्य भी जता रहे हैं। उनके बीच इस पोस्ट को उस चेतावनी का जवाब माना जा रहा है। बता दें कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनप्रतिनिधियों को जातीय आधार पर बैठकें न करने की हिदायत थी। पंकज चौधरी ने कहा था कि पार्टी में जातिगत बैठकें स्वीकार्य नहीं हैं।