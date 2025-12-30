Hindustan Hindi News
जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां...MLA मीटिंग पर सियासी हलचल के बीच आया पीएन पाठक का बयान

Dec 30, 2025 11:59 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक से प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई। यह बैठक कुशीनगर के भाजपा विधायक पंचानंद पाठक (पीएन पाठक) के सरकारी आवास पर हुई थी। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनप्रनिधियों को जातीय आधार पर ऐसी बैठकें न करने की चेतावनी भी दी थी। इस बीच अब पीएन पाठक का एक बयान आया जिसके बाद यह मामला नए सिरे से चर्चा में आ गया है।

ब्राह्मण मीटिंग के कई दिनों बाद पीएन पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी है। पीएन पाठक ने अपनी पोस्ट में लिखा- ‘जय श्री राम जय सनातन जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहाँ ब्राह्मण एकत्र होता है, वहाँ ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं।’

पीएन पाठक की पोस्ट के निकाले जा रहे निहितार्थ

भाजपा विधायक पीएन पाठक की यह पोस्ट सामने आने के बाद यह मामला अब एक बार फिर यूपी की सियासत में चर्चा में आ गया है। पाठक की इस पोस्ट के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है पीएन पाठक का यह पोस्ट एक तरह से उन सवालों का जवाब है जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद से उठाए जा रहे थे। कुछ लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी की गई चेतावनी के बाद पीएन पाठक की इस पोस्ट के सामने आने पर आश्चर्य भी जता रहे हैं। उनके बीच इस पोस्ट को उस चेतावनी का जवाब माना जा रहा है। बता दें कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद यूपी भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जनप्रतिनिधियों को जातीय आधार पर बैठकें न करने की हिदायत थी। पंकज चौधरी ने कहा था कि पार्टी में जातिगत बैठकें स्वीकार्य नहीं हैं।

ऐसी गतिविधियां भाजपा के संविधान के खिलाफ हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा था कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है। पार्टी लाइन से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पीएन पाठक ने अपनी पोस्ट में यह साफ कर दिया है कि ब्राह्मण समाज के विधायकों की बैठक को जातीय गोलबंदी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। यह बैठक समाज को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए की गई थी।

