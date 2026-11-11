यूपी बीजेपी ने किया विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों का ऐलान, चुनावी तैयारियों को करेंगे तेज
यूपी बीजेपी ने विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। पार्टी की ओर से पांच संगठनात्मक क्षेत्रों काशी, गोरखपुर, पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड में आने वाली विधानसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त किए हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विधानसभा प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की सहमति से पार्टी ने बुधवार को प्रभारियों की घोषणा कर दी। पार्टी की ओर से पांच संगठनात्मक क्षेत्रों काशी, गोरखपुर, पश्चिम, ब्रज और कानपुर-बुंदेलखंड में आने वाली विधानसभा सीटों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। जिनकी सूची भी बुधवार को जारी हो गई।
सूची में सुरेश सैनी को अमरोहा विधासभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। मिनाक्षी को गाजियाबाद, विवेकानंद वर्मा को गोरखपुर सदर सीट का प्रभारी बनाया है। ये प्रभारी अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तैयारियों को गति देंगे और संगठन को इसकी रिपोर्ट भी लगातार देंगे। हालांकि पार्टी ने अभी अवध क्षेत्र की विधानसभा सीटों के प्रभारी घोषित नहीं किए हैं।
सूत्रों की मानें तो राजधानी लखनऊ की पश्चिम सीट पर संजय गुप्ता, उत्तर में सरोज सिंह, पूरब में आरबी सिंह, मध्य में राहुल मिश्रा और कैंट में रामदेव पाल को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। चुनावी तैयारियों में जुटी भाजपा विधानसभा क्षेत्रवार प्रवासी पहले ही भेज चुकी है। यह प्रभारी और प्रवासी विधानसभा क्षेत्रों और पार्टी के बीच सेतु का काम करेंगे।
इन क्षेत्राें की इन्हें जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट
सभी प्रभारियों को जल्द अपने आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी मोर्चा संभालने को कहा गया है। इन विधानसभा प्रभारियों को बूथ और शक्ति केंद्र स्तर तक चुनाव प्रबंधन से जुड़े कामों को गति देने का जिम्मा सौंपा गया है।
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