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यूपी में बीजेपी के 5 जिलाध्यक्षों का ऐलान, पंकज चौधरी टीम की इस लिस्ट में 2 ओबीसी, 1 दलित

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बीजेपी के 5 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया गया है। जारी सूची में पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते हुए दो ओबीसी और एक दलित वर्ग नेता को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।

यूपी में बीजेपी के 5 जिलाध्यक्षों का ऐलान, पंकज चौधरी टीम की इस लिस्ट में 2 ओबीसी, 1 दलित

भारतीय जनता पार्टी(BJP) ने उत्तर प्रदेश में पांच जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रदेश के 5 जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। जारी सूची में पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते हुए दो ओबीसी और एक दलित वर्ग नेता को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी की ओर घोषित नई सूची में अंबेडकर नगर से दिलीप देव पटेल, वाराणसी जिला से रामसकल पटेल, चंदौली से काशीनाथ सिंह, गोरखपुर महानगर से रमेश प्रसाद गुप्ता और देवरिया से काली प्रसाद को जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

सूची में शामिल दिलीप देव पटेल और रामसकल पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं, जबकि काली प्रसाद दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन में सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है।

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पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अन्य जिलों के जिलाध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की जा सकती है। बीजेपी नेतृत्व संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सभी वर्गों में राजनीतिक पकड़ बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

घोषित जिलाध्यक्षों की पूरी सूची

अंबेडकर नगर – दिलीप देव पटेल

वाराणसी जिला – रामसकल पटेल

चंदौली – काशीनाथ सिंह

गोरखपुर महानगर – रमेश प्रसाद गुप्ता

देवरिया – काली प्रसाद

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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