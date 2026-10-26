यूपी BJP की जंबोजेट प्रदेश कार्यसमिति, 548 सदस्यों की लिस्ट जारी, मोदी-योगी समेत 30 स्थायी सदस्य

यूपी में BJP की जंबोजेट प्रदेश कार्यसमिति का गठन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी लिस्ट में 548 कार्यसमिति सदस्य और 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं।

भाजपा ने सोमवार यूपी प्रदेश कार्यसमिति-2026 के सदस्यों की भारी भरकम लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी लिस्ट में 548 कार्यसमिति सदस्य और 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 30 स्थायी सदस्य बनाए गए। इसके साथ 134 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए।

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति यूपी में तीसरी बार जीत का संकल्प लेगी। यह संकल्प भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में लिया जाएगा। अमित शाह प्रदेश के भाजपाइयों संग मिशन-2027 के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह यूपी का चुनावी मोर्चा संभाल लेंगे। वे 30 और 31 अक्टूबर के दो दिनी दौरे के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे। इसी के साथ प्रदेश में यूपी में भाजपा का चुनाव अभियान तेज हो जाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दो दिनी यूपी दौरे पर 30 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ आएंगे। वे उसी दिन भाजपा की डा. राममनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के डा. भीमराम अंबेडकर सभागार में होने वाली प्रदेश कार्यसमिति बैठक में शामिल होंगे। शाह की मौजूदगी में सभागार में मौजूद करीब 30 हजार वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने का

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उमा भारती-वरुण को नहीं मिली जगह पिछली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती को भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया था, मगर इस बार उन्हें जगह नहीं मिली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी द्वारा घोषित की गई स्थायी, विशेष और प्रदेश कार्यसमिति सूचियों में मिशन-2027 की छाप स्पष्ट दिखती है। सामाजिक समीकरण साधने पर पार्टी का पूरा फोकस है। राममंदिर से जुड़े हालिया प्रकरण में तीखे तेवर दिखाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार भी स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए गए हैं। पहले इस सूची में वरुण गांधी का नाम भी बतौर सांसद शामिल था, जो इस बार नहीं है। पार्टी ने सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों, प्रदेश सरकार के कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्यमंत्रियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है।