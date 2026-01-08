Hindustan Hindi News
UP Bijnor woman saved Father from mouth of Guldar animal attacked with sugarcane
पिता को बचाने के लिए गुलदार से भिड़ी बहादुर बेटी, कई वार कर मुंह से छुड़ाया

संक्षेप:

यूपी के बिजनौर में नूरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंझौला बिल्लौच के मजरा नजरपुर मंडैयो गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगल में पत्ती बीन रहे एक अधेड़ व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया।

Jan 08, 2026 12:27 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर में नूरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत मंझौला बिल्लौच के मजरा नजरपुर मंडैयो गांव में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब जंगल में पत्ती बीन रहे एक अधेड़ व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया। लेकिन मौके पर मौजूद उसकी बहादुर बेटी ने गन्ने से वार कर गुलदार के मुंह से अपने पिता को छुड़ा लिया। इस साहसिक घटना के बाद पूरे गांव में बेटी की बहादुरी की चर्चा हो रही है।

जानकारी के अनुसार, 55 वर्षीय रफीक पुत्र ननुवा अपनी पुत्री केसर जहां (32) के साथ गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल में पशुओं के लिए गन्ने की पत्तियां बीनने गए थे। इसी दौरान झाड़ियों से निकले गुलदार ने अचानक रफीक पर झपट्टा मार दिया और उसके पैर को जबड़े में दबा लिया। कुछ क्षणों के लिए सहम गई केसर ने हिम्मत जुटाई और पास रखा गन्ना उठाकर गुलदार के मुंह पर लगातार वार करने लगी। कुछ ही पलों में गुलदार पिता को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।

गुलदार के भागने के बाद केसर ने गांव में जाकर लोगों को सूचना दी। देखते ही देखते ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ रफीक को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले छह माह से गुलदार की आवाजाही बनी हुई है, जिससे लोग दहशत में हैं। भाजपा चांदपुर विधानसभा प्रभारी सतवीर सिंह मलिक ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने पंद्रह दिन पहले गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन उसमें चारा न डालने के कारण गुलदार उसमें नहीं फंसा।

तार में फंसा गुलदार का शावक

चांदपुर-धनौरा मार्ग स्थित आइडियल इंटर कॉलेज के पास गुलदार का शावक पेड़ पर लगे तार में फंस गया। ग्रामीणों ने सूचना वन विभाग को दी। टीम पहुंची और उसको पकड़ने की तैयारी शुरू की। रेस्क्यू करते समय गुलदार का शावक भाग गया, जिससे अफरातफरी मच गई। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह चांदपुर-धनौरा मार्ग स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल के पास अमरूद के पेड़ पर तार लिपटा हुआ था। किसी समय गुलदार का शावक चला गया और तार में पैर फंस गया।

जब राहगीर सड़क से गुजर रहे थे शावक दहाड़ सुनाई दी। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। वन विभाग के अधिकारी काफी देर बाद पहुंचे। जब उसका रेस्क्यू किया तो अचानक तार से निकलकर गुलदार का शावक भाग गया। उधर वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि यहां पर मादा गुलदार है उसके लिए ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं।

