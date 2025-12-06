गाड़ी रोककर पीने से मना करने पर परिवार से मारपीट, घायल महिला ने तोड़ा दम
यूपी में बिजनौर के थाना शिवालाकला क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में मारपीट और कार की टक्कर मारने के मामले में घायल की मौत हो गई। जबकि दो घायल महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव मुस्तफाबाद निवासी अंकित कुमार ने बताया कि गांव निवासी रोहित तोमर और प्रशांत तोमर ने मारपीट की।
आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने अंकित की मां को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया। हमले में अंकित की ताई केला देवी पत्नी कृपाल सिंह और चाची माया देवी पत्नी मदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान मंगलवार की शाम माया देवी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी रोहित तोमर और प्रशांत तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सीओ चांदपुर देशदीपक सिंह ने बताया कि उपचार के दौरान माया देवी की मौत हो गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है।
बताया जा रहा है कि दो लोगों ने कथित तौर पर एक परिवार के सदस्यों पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घर के सामने गाड़ी खड़ी करके शराब पीने से मना किया गया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना मंगलवार रात बिजनौर जिले के शिवाला कला थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद गाँव में हुई।
चांदपुर के सीओ देश दीपक कुमार ने बताया कि मंगलवार रात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2), 109 और 117(2) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों प्रशांत तोमर और रोहित (लगभग 20 साल) को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार जब्त कर ली गई है। डीएसपी कुमार ने बताया कि महिला की मौत के बाद एफआईआर में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं भी शामिल की जा रही हैं।