गाड़ी रोककर पीने से मना करने पर परिवार से मारपीट, घायल महिला ने तोड़ा दम

संक्षेप:

यूपी में बिजनौर के थाना शिवालाकला क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में मारपीट और कार की टक्कर मारने के मामले में घायल की मौत हो गई। जबकि दो घायल महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Dec 06, 2025 07:57 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी में बिजनौर के थाना शिवालाकला क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद में मारपीट और कार की टक्कर मारने के मामले में घायल की मौत हो गई। जबकि दो घायल महिलाओं का उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव मुस्तफाबाद निवासी अंकित कुमार ने बताया कि गांव निवासी रोहित तोमर और प्रशांत तोमर ने मारपीट की।

आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने अंकित की मां को कार से टक्कर मारकर घायल कर दिया। हमले में अंकित की ताई केला देवी पत्नी कृपाल सिंह और चाची माया देवी पत्नी मदन सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान मंगलवार की शाम माया देवी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी रोहित तोमर और प्रशांत तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सीओ चांदपुर देशदीपक सिंह ने बताया कि उपचार के दौरान माया देवी की मौत हो गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है।

बताया जा रहा है कि दो लोगों ने कथित तौर पर एक परिवार के सदस्यों पर अपनी कार चढ़ा दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घर के सामने गाड़ी खड़ी करके शराब पीने से मना किया गया था। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना मंगलवार रात बिजनौर जिले के शिवाला कला थाना अंतर्गत मुस्तफाबाद गाँव में हुई।

चांदपुर के सीओ देश दीपक कुमार ने बताया कि मंगलवार रात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351(2), 109 और 117(2) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों प्रशांत तोमर और रोहित (लगभग 20 साल) को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार जब्त कर ली गई है। डीएसपी कुमार ने बताया कि महिला की मौत के बाद एफआईआर में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं भी शामिल की जा रही हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
