Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bijnor Woman Dead Body kept in house 24 hours due to Encroachment taken out above toilet
गली में अतिक्रमण से 24 घंटे रखा रहा महिला का शव, शौचालय के ऊपर से निकलवाई अर्थी

गली में अतिक्रमण से 24 घंटे रखा रहा महिला का शव, शौचालय के ऊपर से निकलवाई अर्थी

संक्षेप:

यूपी में बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महमूदपुर भावता में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी द्वारा रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के कारण एक महिला की अर्थी 24 घंटे तक घर में ही रखी रही। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन रास्ता नहीं खुलवा सका।

Jan 16, 2026 08:27 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
share Share
Follow Us on

यूपी में बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव महमूदपुर भावता में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां पड़ोसी द्वारा रास्ते पर किए गए अतिक्रमण के कारण एक महिला की अर्थी 24 घंटे तक घर में ही रखी रही। कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन रास्ता नहीं खुलवा सका। आखिरकार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शौचालय के ऊपर से महिला की अर्थी निकलवाई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोतवाली देहात के गांव महमूदपुर भावता निवासी सोनू कुमार की 30 वर्षीय पत्नी ज्योति लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। सोनू के पास लगभग 50 वर्ग गज सरकारी पट्टे की भूमि है, जबकि पड़ोसी टीकम और विजय सिंह के पास करीब 100 वर्ग गज भूमि का पट्टा है। सोनू और उसके भाई कृपाल का परिवार टीकम के पीछे की ओर रहता है, जिनके आवागमन के लिए छह फीट का रास्ता छोड़ा गया था।

ये भी पढ़ें:बुलडोजर से बनारस की पहचान मिटाने की कोशिश, मणिकर्णिका पर बरसीं प्रियंका गांधी

आरोप है कि टीकम ने उस रास्ते की तीन फीट भूमि पर शौचालय का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया, जिससे रास्ता मात्र तीन फीट का रह गया। सोनू का कहना है कि उसने कई बार शासन-प्रशासन से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पत्नी की मौत के बाद भी सोनू ने ग्रामीणों और प्रशासन से रास्ता खुलवाने का अनुरोध किया, ताकि अर्थी निकाली जा सके, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रास्ता संकरा होने के कारण शव बाहर निकालना संभव नहीं हो पा रहा था। मजबूर होकर सोनू ने गुरुवार को पड़ोसियों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने जांच कराने की बात कही है।

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए शौचालय के ऊपर से ही महिला की अर्थी निकलवाई गई। मृतका अपने पीछे तीन छोटे-छोटे बच्चों को रोता-बिलखता छोड़ गई है। इस घटना के बाद गांव में रोष का माहौल है और लोग प्रशासन की संवेदनहीनता पर सवाल उठा रहे हैं।

कानूनगो को मामले की जांच के लिए कहा

सीओ नगीना, अंजनी चतुर्वेदी ने कहा कि दोनों एक ही पक्ष के लोग हैं। रास्ता तंग होने की वजह से अर्थी नहीं निकलने की सूचना देने चौकीदार के साथ मृतक पक्ष थाने में आए थे। हल्का दरोगा को मौके पर भेज दिया गया था। पुलिस ने अर्थी को निकलवा दिया। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दोनों पक्षों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मामले में हल्का लेखपाल में कानूनगो को शिकायत की जांच करने को कहा गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bijnor News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |