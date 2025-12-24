Hindustan Hindi News
UP Bijnor Villagers Thought Sambhal Police as Kidnappers followed and Stopped Car
संभल पुलिस को बिजनौर में समझा किडनैपर, गांव वालों ने पीछा कर गाड़ी रुकवाई और फिर...

संक्षेप:

यूपी में बिजनौर के कोतवाली देहात में जनपद संभल से आई पुलिस टीम को मंगलवार दोपहर ग्राम मालीवाला के ग्रामीणों ने किडनैपर समझ लिया। अपहरण की अफवाह फैलते ही ग्रामीणों ने गाड़ी का पीछा किया और ग्राम पेरूवाला में उसे रुकवा लिया।

Dec 24, 2025 12:28 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी में बिजनौर के कोतवाली देहात में जनपद संभल से आई पुलिस टीम को मंगलवार दोपहर ग्राम मालीवाला के ग्रामीणों ने किडनैपर समझ लिया। अपहरण की अफवाह फैलते ही ग्रामीणों ने गाड़ी का पीछा किया और ग्राम पेरूवाला में उसे रुकवा लिया। बाद में पूरे मामले की जानकारी सामने आने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

ग्राम मालीवाला निवासी तोहिद के पास मंगलवार दोपहर एक गाड़ी पहुंची। उस समय तोहिद जंगल में काम कर रहा था। आरोप है कि गाड़ी में सवार लोग उसे जबरन वाहन में बैठाकर ले गए। यह देख गांव में यह अफवाह फैल गई कि तोहिद का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद ग्रामीण एकत्र हो गए और गाड़ी का पीछा कर पेरूवाला गांव में उसे रुकवा लिया। जांच में सामने आया कि गाड़ी में थाना नखासा से आए एक उपनिरीक्षक सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे।

बताया गया कि संभल निवासी एक व्यक्ति ने जमीन के सौदे को लेकर तोहिद के खिलाफ थाना नखासा में प्रार्थना पत्र दिया था। इसी मामले में पुलिस टीम तोहिद को साथ ले गई थी। दोनों पक्षों के बीच लेनदेन को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद विवाद का निस्तारण कर लिया गया। थाना अध्यक्ष प्रवेज कुमार ने बताया कि थाना नखासा से पुलिस टीम के आने की सूचना फोन पर दी गई थी। तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

पुलिस कार्यशैली पर आक्रोश जताया

वहीं, बिजनौर के नांगल में कार और डंपर की टक्कर में चार मौत और पुलिस की डंपर बदलने की शर्मनाक कार्यशैली पर गांव राहतपुर से नांगल थाने पहुंचे मृतक लोगों के परिजनों और ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। साथ ही तहरीर सौंपकर मृतक लोगों के परिजनों की ओर से भी रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। क्षेत्र के गांव राहतपुर खुर्द से काफी संख्या में ग्रामीण नांगल थाने पहुंचे। जिन्होंने गांव सैदपुरी के समीप कार और डंपर की टक्कर में चार लोगों की मौत तथा नांगल पुलिस द्वारा डंपर बदलने के खेले गए खेल पर आक्रोश व्यक्त किया। सभी ग्रामीण सबसे पहले घटना में शामिल डंपर को देखने पहुंचे।

जहां पुलिस ने इन ग्रामीणों को घटना में शामिल डंपर को ही मुकदमे में शामिल किए जाने के प्रमाण दिए। काफी देर की गहमागहमी और पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट की संतुष्टि के बाद ग्रामीणों ने मृतक लोगों के परिजनों की ओर से भी मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। नांगल थाना प्रभारी पवन कुमार ने ग्रामीणों को तहरीर देने के लिए कहा तथा उनकी मांग अनुसार रिपोर्ट दर्ज करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और तहरीर सौंपने की बात कहकर ये लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

दूसरे डंपर को भी किया गया सीज

नांगल थाने पहुंचे राहतपुर खुर्द के ग्रामीणों को नांगल थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि डंपर और क्रेटा गाड़ी की टक्कर में हुई चार लोगों की मौत मामले में फेरबदल कर थाने लाया गया डंपर भी पुलिस ने सीज किया है।

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
