खेत पर काम कर रहे किसान पर गुलदार ने अचानक बोला हमला, यूपी के गांव में फैली दहशत

गुलदार ने खेत में काम कर रहे मजदूर पर हमला करके घायल कर दिया। घायल किसान सीएचसी में उपचाराधीन है। आबादी के इर्दगिर्द गुलदार की चहल कदमी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार ने हमला करके मजदूर को घायल करके लोगों में दहशत पैदा कर दी है।

Jan 16, 2026 09:16 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
गुलदार ने खेत में काम कर रहे मजदूर पर हमला करके घायल कर दिया। घायल किसान सीएचसी में उपचाराधीन है। आबादी के इर्दगिर्द गुलदार की चहल कदमी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुलदार ने हमला करके मजदूर को घायल करके लोगों में दहशत पैदा कर दी है। इस्लामनगर ग्राम पंचायत में गुलदार लगातार चहल कदमी कर रहा है। गुरुवार को गांव लड्डूवाला निवासी कृष्ण कुमार पुत्र नंदा सिंह मुरलीवाला निवासी गुरमुख सिंह के खेत में मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान आसपास घात लगा कर बैठा गुलदार अचानक खेत में आ धमका तथा मजदूर पर हमलावर हो गया।

गुलदार का हमलावर रूख देखकर मजदूर ने चिल्लाते ही मदद की गुहार की। इस दौरान गुलदार ने झपटटा मारकर उसको घायल कर दिया। उधर, शोर शराबे की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने मौके पर पंहुचकर बामुश्किल गुलदार को जंगल की ओर खदेड़ा। घटना से गांव तथा आसपास दहशत का माहौल है। खौफजदा ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजड़ा लगाकर गुलदार को पकड़वाने की मांग की है।

गुलदार की दहशत, सराय आलम के समीप लगाया पिंजरा

सामाजिक वानिकी विभाग ने सराय आलम के समीप गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। सराय आलम के समीप आए दिन गुलदार देखा जा रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत है, ग्रामीणों ने वानिकी विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की थी, जिस पर बृहस्पतिवार को दरोगा विकास कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने सराय आलम नहर के समीप पिंजरा लगाया है।

हाथी का शव मिलने से मचा हड़कंप

बिजनौर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में एक हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दैड़(वॉटर होल) से हाथी का शव बाहर निकलवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव दफनाया दिया गया। बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद की सहानपुर रेंज गांव नानू के दैड़(वॉटर होल) में हाथी के गिरे होने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली। सूचना पर एसडीओ अंशुमान मित्तल व रेंजर राजेश शर्मा , वन दरोगा रघुवीर सिंह व टीम मौके पर पहुंचे। उन्होंने जांच की तो हाथी मृत पाया गया। इसके बाद जेसीबी की मदद से हाथी के शव को दैड़ से निकलवाया गया।

