यूपी में रविदास मंदिर का झंडा जलाने का आरोप, गांव में तनाव; फोर्स तैनात

यूपी के बिजनौर में ग्राम गनौरा में रविदास मंदिर पर लगा झंडा जलाने के आरोप को लेकर मंगलवार को गांव में तनाव की स्थिति बन गई। देर शाम गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गनौरा में रविदास मंदिर पर लगा झंडा जलाने के आरोप को लेकर मंगलवार को गांव में तनाव की स्थिति बन गई। एसडीएम नजीबाबाद व सीओ नगीना ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं शाम को मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के विरोध में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों व समर्थकों ने थाने पहुंचकर धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। देर शाम गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया।

गांव गनौरा स्थित रविदास मंदिर और धर्मशाला के पास दूसरे पक्ष के लोगों के मकान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमवार रात कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में लगे झंडे में आग लगा दी। मंदिर में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह यह देख एक पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्राम प्रधान और पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला गया। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। एसडीएम नजीबाबाद शैलेन्द्र सिंह व सीओ नगीना अंजनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। रविदास मंदिर समिति अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण थाने पहुंचे और दूसरे पक्ष के नाजमा पत्नी युसूफ, युसूफ, हबीब, युसूफ समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी।

बहुजन पैंथर आफ इंडिया ने थाने पर दिया धरना बिजनौर/कोतवाली देहात। घटना के विरोध में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों, समर्थकों ने थाने पहुंचकर धरना दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव वीपी सिंह और जिलाध्यक्ष नागेंद्र गौतम ने आरोप लगाया घटना के बाद भी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। चेतावनी दी जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बाद में एसओ द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद धरना समाप्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।