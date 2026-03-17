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यूपी में रविदास मंदिर का झंडा जलाने का आरोप, गांव में तनाव; फोर्स तैनात

Mar 17, 2026 10:51 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बिजनौर में ग्राम गनौरा में रविदास मंदिर पर लगा झंडा जलाने के आरोप को लेकर मंगलवार को गांव में तनाव की स्थिति बन गई। देर शाम गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया।

यूपी में रविदास मंदिर का झंडा जलाने का आरोप, गांव में तनाव; फोर्स तैनात

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम गनौरा में रविदास मंदिर पर लगा झंडा जलाने के आरोप को लेकर मंगलवार को गांव में तनाव की स्थिति बन गई। एसडीएम नजीबाबाद व सीओ नगीना ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं शाम को मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के विरोध में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों व समर्थकों ने थाने पहुंचकर धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। देर शाम गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया।

गांव गनौरा स्थित रविदास मंदिर और धर्मशाला के पास दूसरे पक्ष के लोगों के मकान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सोमवार रात कुछ लोगों ने मंदिर परिसर में लगे झंडे में आग लगा दी। मंदिर में स्थापित अंबेडकर प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। मंगलवार सुबह यह देख एक पक्ष के लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्राम प्रधान और पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला गया। ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। एसडीएम नजीबाबाद शैलेन्द्र सिंह व सीओ नगीना अंजनी कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। रविदास मंदिर समिति अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण थाने पहुंचे और दूसरे पक्ष के नाजमा पत्नी युसूफ, युसूफ, हबीब, युसूफ समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी।

बहुजन पैंथर आफ इंडिया ने थाने पर दिया धरना

बिजनौर/कोतवाली देहात। घटना के विरोध में बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों, समर्थकों ने थाने पहुंचकर धरना दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव वीपी सिंह और जिलाध्यक्ष नागेंद्र गौतम ने आरोप लगाया घटना के बाद भी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। चेतावनी दी जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बाद में एसओ द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा देने के बाद धरना समाप्त किया गया। अधिकारियों के अनुसार गांव में फिलहाल शांति है, लेकिन स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

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कहना इनका...

नगीना सीओ अंजनी कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थल के पास हबीब का मकान है। रात में किसी समय उसकी छत पर रखी लकड़ियों में आग लग गई। आग की लपटों से झंडा का कुछ हिस्सा जल गया। आग किन परिस्थितियों में लगी है। इसकी जांच की जा रही है

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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