लापता छात्रा नहीं मिली तो करेंगे जेल भरो आंदोलन, स्वाट टीम और पुलिस ने की छापेमारी

संक्षेप:

यूपी के बिजनौर में कक्षा नौ की छात्रा के एक सप्ताह बीतने के बाद भी पता नहीं चलने और पुलिस प्रशासन की दी गई समयावधि भी समाप्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज टीम ने पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रारंभ कर दिया है।

Sat, 22 Nov 2025 08:10 AMSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी के बिजनौर में कक्षा नौ की छात्रा के एक सप्ताह बीतने के बाद भी पता नहीं चलने और पुलिस प्रशासन की दी गई समयावधि भी समाप्त होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज टीम ने पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रारंभ कर दिया है और जल्द छात्रा के न मिलने पर जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है।

भारतीय महिला महाशक्ति स्वराज टीम के प्रबंधक हरवेंद्र राणा ने प्रशासन को चेतावनी दी। कहा कि यदि आप दोषियों को नहीं पकड़ सकते और संदिग्धों के साथ सख्ती नहीं कर सकते हैं तो हमें जेल भेज दीजिए। जल्द ही हम मीडिया के सामने जेल भरो आंदोलन की घोषणा करेंगे और सभी से आह्वान करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जिला कारागार पहुंचकर गिरफ्तारी देंगे। कहना है कि पीड़ित परिवार को अभी तक सिर्फ़ आश्वासन ही मिला है। पुलिस की कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। ग्रामीणों ने जल्द लापता छात्रा को बरामद करने की मांग की है।

स्वाट टीम और पुलिस ने डाली रेड

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र के गांव से पिछले सप्ताह लापता हुई स्कूली छात्रा की तलाश में पुलिस और स्वाट (स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स) टीमों ने कई शहरों में व्यापक छापेमारी की। टीमों ने बुधवार रात चंडीगढ़, दिल्ली और हरिद्वार में तलाशी ली, हालांकि कोई सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि बिजनौर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 14 वर्षीय कक्षा 9 की छात्रा शनिवार को घर से स्कूल जाने के बाद लापता हो गई। लड़की के परिवार ने रविवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

कक्षा 9 की छात्रा की शीघ्र बरामदगी की मांग को लेकर, उसके परिवार के सदस्यों ने गुरुवार शाम थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा कि तलाश के लिए तीन टीमों को तैनात किया गया है और हरिद्वार, गाजियाबाद, दिल्ली और चंडीगढ़ सहित एक दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए हैं। सिटी कोतवाली प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने कहा कि प्रयास जारी हैं और लड़कियों का जल्द ही पता लगा लिया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
