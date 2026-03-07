बिजनौर में दामाद ने सास की गोली मारकर की हत्या, 2 साल पहले की थी कोर्ट मैरिज
बिजनौर में एक दामाद ने 50 वर्षीय सास की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।
यूपी के बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां नहटौर के गांव फुलसंदा में शुक्रवार रात दामाद ने 50 वर्षीय सास की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ससुर ने दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।
जानकारी के अनुसार नहटौर थाना क्षेत्र के गांव फुलसंदा गंगादास के रहने वाले फकीरचंद और उनकी पत्नी बबली बड़ी बेटी भावना ने दो साल पहले गांव के ही शीतल के बेटे सजल के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। शादी के एक साल तक दोनों गांव से बाहर रहे,करीब एक साल बाद दोनों वापस गांव में आकर रहने लगे। शुक्रवार रात 9 बजे किसी बात को लेकर दामाद सजल की अपनी सास बबली से कहासुनी हो गई। इससे गुस्साए सजल ने सास बबली को गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सूचना पर सीओ धामपुर अभय पांडे और नहटौर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद कर लिया है। सीओ ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा था। रात में किसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपी ने गोली मार दी। मृतका के पति ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर ने बताया कि महिला की हत्या करने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने आरोपी को मय तमंचे की गिरफ्तार कर लिया है।
