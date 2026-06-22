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रेप आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे, पीड़िता ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

Srishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
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बिजनौर में रेप पीड़िता ने कोतवाली में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।पुलिस ने युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। पीड़िता ने एक युवक के खिलाफ रेप के आरोप में दो एफआईआर दर्ज कराई थीं। 

रेप आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे, पीड़िता ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

यूपी के बिजनौर में एक रेप पीड़िता ने खुद को आग लगा ली। पीड़िता ने थाने में जाकर खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रेप आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से युवती परेशान थी और इसी कारण उसने नाराज होकर खुद को आग लगा ली। युवती आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रही है। मामले में कोतवाल अमर सिंह राठौर निलंबित किए गए हैं। अवनीत मान को शहर कोतवाली थानाध्यक्ष बनाया गया।

बिजनौर में शहर कोतवाली परिसर में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब दुष्कर्म पीड़िता ने कथित तौर पर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। पुलिसकर्मियों ने मशक्कत कर आग बुझाकर युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां गंभीर हालत के चलते डॉक्टरों ने उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। एसपी अभषेक झा ने एएसपी को मामले की जांच सौंप दी है।

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जानकारी के अनुसार, थाना किरतपुर के एक गांव निवासी 25 वर्षीय युवती रविवार रात शहर कोतवाली पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कोतवाल कक्ष के सामने एक पुलिसकर्मी से बात करने के बाद युवती ने अचानक अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। घटना के बाद कोतवाली परिसर में अफरातफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आग बुझाई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। अभी युवती का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

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पुलिस के अनुसार युवती ने कुछ समय पूर्व शहर कोतवाली के एक गांव निवासी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दो एफआईआर दर्ज कराई थीं। युवक आर्मी में बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि युवक ने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। इसी मामले को लेकर रविवार रात युवती कोतवाली पहुंची थी। हालांकि, युवती द्वारा खुद को आग लगाने के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। घटना के बाद देर रात तक कोतवाली परिसर में अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। मामले में जांच जारी है।

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आरोपी ने गिरफ्तारी पर ले रखा है हाईकोर्ट से स्टे

एसपी अभिषेक झा के मुताबिक युवती ने दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी युवक सेना में कार्यरत है और उसने गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश (अरेस्ट स्टे) प्राप्त कर रखा है। जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। युवती और आरोपी पक्ष के बीच वार्ता की बात की जा रही थी। मामले में जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाल अमर सिंह राठौर निलंबित, अवनीत मान बने शहर कोतवाली थानाध्यक्ष

एसपी अभिषेक झा ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। साथ ही शहर कोतवाली में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना के बाद शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह राठौर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नगीना कोतवाली प्रभारी उपनिरीक्षक अवनीत मान को स्थानांतरित कर शहर कोतवाली का नया थानाध्यक्ष बनाया गया है।

वहीं पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह को प्रभारी स्वाट टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उपनिरीक्षक सुनील कुमार को प्रभारी स्वाट टीम के पद से हटाकर कोतवाली देहात का थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपनिरीक्षक विकास कुमार को कोतवाली देहात से स्थानांतरित कर नगीना कोतवाली का थाना प्रभारी बनाया गया है।

बताया गया कि रविवार रात शहर कोतवाली परिसर में दुष्कर्म पीड़िता द्वारा कथित रूप से पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसपी अभिषेक झा ने सभी अधिकारियों को अपने नए तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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