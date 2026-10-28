फिल्म पुष्पा की तरह शराब तस्करी, चाबी लगा ट्रक लोकेशन पर छोड़ने को मिलती रकम

फिल्म पुष्पा की तरह यूपी में शराब तस्करी की जा रही थी। चाबी लगा ट्रक लोकेशन पर छोड़ने को चालक को रकम मिलती थी। शराब पंजाब से लाई जा रही थी। ट्रक चालक को भी शराब मालिक का नाम नहीं पता है।

एम. इफ्तिखार मलिक, बिजनौर। बिजनौर पुलिस ने मंगलवार को शादीपुर नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 650 पेटी शराब लदी थी, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में खुलासा हुआ कि फिल्म पुष्पा में जिस तरह लाल चंदन की तस्करी की जाती थी, उसी तरह शराब की तस्करी की जा रही थी। शराब का परिवहन फर्जी बिलों के जरिये किया जा रहा था।

पुलिस लाइन सभागार में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एएसपी देहात गौतम राय ने बताया कि मंगलवार को स्वाट, सर्विलांस और कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर शादीपुर नहर पुलिया के पास एक ट्रक को रोककर तलाशी ली। ट्रक से अंग्रेजी शराब की 650 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने मौके से चालक मोहम्मद आजीब निवासी गांव भाजलाका, थाना तावड़ू, नूंह मेवात, हरियाणा को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, ट्रक से इम्पीरियल ब्लू ब्रांड के क्वार्टर की 255, हाफ की 150 और पूरी बोतल की 135 पेटियां मिलीं। इसके अलावा आरएस ब्रांड के क्वार्टर की 50 और हाफ की 60 पेटियां बरामद की गईं। कुल 650 पेटियों की अनुमानित कीमत 55 लाख बताई है। एसपी, कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कोतवाली देहात थाने में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल और आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। असली शराब मालिक का जल्द पता लगाया जाएगा।

असली मालिक की नहीं जानकारी आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे शराब के वास्तविक मालिक के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस इस बयान की जांच कर रही है और शराब की आपूर्ति से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

पंजाब से शराब लेकर चला था चालक आरोपी चालक ने बताया कि वह हरियाणा में राहुल नामक व्यक्ति के संपर्क में आया। राहुल ने उसे पंजाब से ट्रक लाने के बदले 20 हजार रुपये और प्रतिदिन 500 रुपये देने की बात कही। बाद में शराब ढोने के लिए अतिरिक्त 30 हजार देने का लालच दिया गया।

चालक को भी नहीं पता था असली मालिक का नाम शराब तस्करी के नेटवर्क को इस तरह चलाया जा रहा था कि ट्रक लाने और ले जाने वाले चालक को भी शराब के असली मालिक की जानकारी नहीं थी। पूरा नेटवर्क फोन के जरिए संचालित होता था। चालक को चाबी लगा ट्रक खड़ा मिलता था। उसे ट्रक लेकर तय स्थान पर पहुंचना होता था और फिर चाबी सहित ट्रक छोड़कर वहां से चले जाना होता था। इस तरीके ने पुलिस को भी नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में उलझा दिया।

शराब तस्करी के इस तरीके को देखकर इसकी तुलना फिल्म पुष्पा की तर्ज पर चलने वाले नेटवर्क से की जा रही है। जांच में सामने आया कि राहुल फोन के जरिए संपर्क में रहता था। ट्रक कहां से लेना है और कहां छोड़ना है, इसकी जानकारी चालक को दी जाती थी। चालक की भूमिका ट्रक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक रहती थी। उसे शराब के वास्तविक मालिक और पूरे नेटवर्क की जानकारी थी या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।