संदिग्ध आतंकी आकिब के दो करीबी गिरफ्तार, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश

दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकी आकिब खान के नेटवर्क में जुड़े समीर उर्फ रूहान और राजूराम गोदारा को भी यूपी पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में दर्ज मामलों की जांच के बाद से समीर फरार चल रहा था।

दुबई में बैठे संदिग्ध आतंकी आकिब खान के नेटवर्क में जुड़े समीर उर्फ रूहान और राजूराम गोदारा को भी यूपी पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व में दर्ज मामलों की जांच के बाद से समीर फरार चल रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह माड्यूल वाहन जलाने और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा था। पुलिस इनसे बरामद फोन की भी जांच में कई अन्य राज खुलने की संभावना जता रही है।

बुधवार को बिजनौर पुलिस ने मेरठ निवासी आकिब खान के माड्यूल से जुड़े समीर उर्फ रूहान निवासी निकट सुल्ताना डाकू का किला थाना नजीबाबाद को इसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। इसके साथी राजूराम गोदारा निवासी ग्राम दादूड़े वाला थाना नासना तहसील पोखरण जिला जैसलमेर राजस्थान को किरतपुर थाना क्षेत्र से दबोचा गया। एएसपी सिटी के मुताबिक समीर ने खुलासा किया कि वह रोजगार के लिए महाराष्ट्र गया था जहां उसके संपर्क सोशल मीडिया के जरिए अन्य आरोपियों से बने। व्हाट्सएप ग्रुप से उसे काम करने और पैसे देने का लालच दिया गया।

रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश दुबई में बैठे आकिब खान के नेटवर्क में जुड़े फरार समीर उर्फ रूहान व राजूराम गोदारा की गिरफ्तारी के बाद पुछताछ में खतरनाक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों द्वारा युवाओं को भड़काकर वाहनों में आग लगाने, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने और भविष्य में बड़े आपराधिक कृत्य करने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन कर युवाओं को प्रभावित करने का भी प्रयास किया।

पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर 25 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ युवक हथियारों का प्रदर्शन करते हुए लाइव नजर आए थे। मामले में थाना नांगल पर आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान वीडियो में शामिल चार आरोपियों की पहचान की गई थी, जिनमें आकिब व मेजुल शामिल थे। उस समय आकिब हथियारों को खिलौने बताकर बच गया था। बाद में आकिब के संबंध आतंकी गतिविधियों में मिलने के बाद एसपी अभिषेक झा ने तत्कालीन एसओ सतेन्द्र मलिक को सस्पेंड कर दिया था और सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह को पद से हटा दिया था।

मोबाइल से मिले आपत्तिजनक वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक वीडियो, जानकारियां भी मिली हैं। सामने आया कि ग्रुप के माध्यम से धार्मिक प्रतीक बने या नारे लिखे वाहनों को जलाने और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों की योजना बनाई जाती थी।

पांच दिन पूर्व उबैद- जलाल को किया था गिरफ्तार जनपद में आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अप्रैल को दो आरोपियों नगीना देहात क्षेत्र के गांव टांडा माईदास निवासी उबैद मलिक और नजीबाबाद निवासी जलाल हैदर उर्फ समीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

टेलीग्राम ग्रुप का एडमिन है राजूराम दूसरे मामले में थाना किरतपुर में 10 मार्च को दर्ज प्रकरण में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसपी सिटी डा. केजी सिंह के मुताबिक वाहन में आग लगाने की घटना की जांच के दौरान एक टेलीग्राम ग्रुप का खुलासा हुआ, जिसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इस मामले में राजस्थान निवासी राजू राम गोदारा को गिरफ्तार किया गया है, जो उक्त ग्रुप का एडमिन बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।