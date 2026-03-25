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कमरे में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, हत्या की आशंका, घर में रखे पैसे गायब

Mar 25, 2026 10:02 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
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यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव देख लोग हैरान रह गए। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले। 

कमरे में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, हत्या की आशंका, घर में रखे पैसे गायब

यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव देख लोग हैरान रह गए। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम मसूरी में मंगलवार रात बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से गांव में सनसनी फैल गई। पति-पत्नी के शव घर के कमरे में पड़े मिले। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस फिलहाल मामले को संदिग्ध हादसा मानकर जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मसूरी निवासी 75 वर्षीय जीराज सिंह अपनी 72 वर्षीय पत्नी रामरती देवी के साथ गांव के बाहर बने मकान में रहते थे। उनके दोनों पुत्र गांव में ही अलग स्थान पर रहते हैं। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि दंपति की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कमरे में पड़े पाए। प्रारंभिक जांच में जीराज सिंह के सिर पर चोट का निशान मिला है, जबकि रामरती देवी के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी।

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घर में रखे कुछ पैसे भी गायब बताए जा रहे हैं, जिससे परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।

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पुलिस मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला इत्तेफाकन मौत का प्रतीत हो रहा है। मकान के पास ही ट्रांसफार्मर रखा है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी या तेज आवाज से घबराकर दंपति भागे हों और इसी दौरान गिरने से जीराज सिंह के सिर में चोट लगी हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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