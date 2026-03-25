कमरे में मिले बुजुर्ग दंपति के शव, हत्या की आशंका, घर में रखे पैसे गायब

यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव देख लोग हैरान रह गए। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले।

यूपी के बिजनौर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद हड़कंप मच गया। एक बुजुर्ग दंपति के शव देख लोग हैरान रह गए। घटना कोतवाली देहात के गांव मसूरी की है। शव बुधवार सुबह कमरे में पड़े मिले। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम मसूरी में मंगलवार रात बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से गांव में सनसनी फैल गई। पति-पत्नी के शव घर के कमरे में पड़े मिले। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस फिलहाल मामले को संदिग्ध हादसा मानकर जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार ग्राम मसूरी निवासी 75 वर्षीय जीराज सिंह अपनी 72 वर्षीय पत्नी रामरती देवी के साथ गांव के बाहर बने मकान में रहते थे। उनके दोनों पुत्र गांव में ही अलग स्थान पर रहते हैं। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस को सूचना मिली कि दंपति की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कमरे में पड़े पाए। प्रारंभिक जांच में जीराज सिंह के सिर पर चोट का निशान मिला है, जबकि रामरती देवी के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट नहीं दिखाई दी।

घर में रखे कुछ पैसे भी गायब बताए जा रहे हैं, जिससे परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विकास कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।