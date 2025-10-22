Hindustan Hindi News
पुलिस ने फेरा इरादों पर पानी! फरार देवर-भाभी को खोजा, दीपावली पर जहर खाकर प्रेमी जोड़े ने दी जान

संक्षेप: यूपी में बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर सुल्तान में दिवाली की शाम एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना मिलने पर परिजनों ने दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना से गांव में मातम पसर गया।

Wed, 22 Oct 2025 11:22 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/किरतपुर
यूपी में बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर सुल्तान में दिवाली की शाम एक प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। सूचना मिलने पर परिजनों ने दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना से गांव में मातम पसर गया। बताया जा रहा है युवक और महिला दोनों रिश्ते में देवर भाभी थे। एक अक्तूबर को दोनों फरार हो गए थे। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस दोनों को बरामद कर लिया था। वहीं थाना किरतपुर प्रभारी निरीक्षक पुष्पा देवी ने बताया कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है।

थाना किरतपुर के गांव हुसैनपुर सुल्तान में सोमवार शाम ललित (21 वर्ष) पुत्र जोगराज सिंह और उसके रिश्ते की भाभी आरती (35 वर्ष) पत्नी जगमोहन ने संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों गांव के पास जंगल में बेहोश पड़े मिले। परिजनों को घटना की जानकारी होने पर वे मौके पहुंचे। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

गांव में चर्चा है कि आरती और ललित के बीच पिछले करीब एक साल से प्रेम संबंध चल रहे थे। लोगों के अनुसार एक अक्तूबर को दोनों प्रेमी युगल घर से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि आरती के नौ वर्षीय बेटी और सात वर्षीय बेटा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को 14 अक्तूबर को बरामद कर लिया था। उस समय आरती ने परिजनों के समझने पर अपने पति के साथ रहने की इच्छा जताई थी और घर लौट आई थी। मगर दिवाली के दिन दोनों ने साथ मरने का फैसला लिया।

14 दिन घर से दोनों रहे थे फरार

बताया जा रहा है कि एक अक्तूबर को दोनों अपने-अपने घरों से लापता हो गए थे। परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। जिस पर पति जगमोहन ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 14 अक्तूबर को बरामद कर लिया था। दोनों 14 दिनों तक शहर-शहर साथ में भटकते रहे।

फोन पर जहरीला पदार्थ खाने की दी थी जानकारी

सोमवार शाम को ललित ने फोन कर परिजनों को जहर खाने की सूचना दे दी। परिजनों ने मोहन के खेत में जाकर देखा तो दोनों अचेत पड़े मिले। परिजनों ने फोन कर एंबुलेंस बुलाई थी। एंबुलेंस चालक ने दोनों की नाजुक हालत देखते हुए किरतपुर पुलिस को सूचना दी। दोनों को जिला अस्पताल भेज दिया था। उपचार के दौरान कुछ घंटे बाद ही दोनों की मौत हो गई थी।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
