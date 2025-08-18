UP Bijnor missing boy Amit Viral video Four men beating him went to meet instagram Friend इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने गए लापता अमित को पीटने का एक और वीडियो वायरल, लड़की बरसा रही डंडे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने गए लापता अमित को पीटने का एक और वीडियो वायरल, लड़की बरसा रही डंडे

इंस्टाग्राम दोस्त से मिलने गए बिजनौर के लापता अमित को पीटने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है  जिसमें एक लड़की मुंह पर कपड़ा बांधकर उसपर पैर रखकर डंडे बरसा रही है। अन्य लोग भी अमित को पीटते दिख रहे हैं। अभी तक अमित का कोई सुराग नहीं मिला है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बिजनौरMon, 18 Aug 2025 01:57 PM
यूपी के जिला बागपत के छपरौली क्षेत्र के गांव राठौरा निवासी अमित आर्य को युवती द्वारा पीटने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुहं पर कपड़ा बांधे युवती अमित को डंडों से पीट रही है। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक अमित आर्य को नग्न अवस्था में बेरहमी से पीट रहे थे। सवाल यह है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद न तो आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ में है न ही युवक का कोई सुराग है। मामले में जांच जारी है।

बता दें कि 11 जुलाई को मेरठ के भैसाली बस स्टैंड से अमित आर्य अचानक लापता हो गया था। मामले में अमित के तहेरे भाई ने मेरठ सदर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पता चला था की बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र के गांव स्याऊ निवासी युवती ज्योति से दोस्ती थी। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमे चार युवक की अमित डंडो से पीटाई कर रहे थे। मेरठ पुलिस ने मारपीट की वीडियो व अपहरण धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। वही पुलिस ने इस मुकदमे को चांदपुर थाने में स्थानांत्रित कर दिया था।

यह वीडियो मारपीट की चांदपुर क्षेत्र के अकौधा नहर की बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है परिजन कई बार थाने और एसपी के पास पहुंचकर आरोपियों को पकड़ने की मांग और लापता युवक की बरामदगी की मांग कर चुके हैं। इसी मामले में एक और वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अमित आर्य को एक युवती डंडों से पीटती साफ दिखाई दे रही है। उसके साथी भी पास में खड़े हैं और युवक को गाली गलौज करते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं।

