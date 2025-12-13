Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
चाचा ने गुस्से में भाभी से मारपीट कर भतीजी का गला काटा, भतीजे को छत से फेंका

यूपी में नजीबाबाद के मंडावली थाना क्षेत्र में ग्राम राजपुर नवादा निवासी एक युवक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। नशेड़ी युवक ने दो साल की भतीजी की गर्दन काटकर जान ले ली और पांच साल के भतीजे को छत से फेंक दिया।

Dec 13, 2025 07:53 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, नजीबाबाद
यूपी में नजीबाबाद के मंडावली थाना क्षेत्र में ग्राम राजपुर नवादा निवासी एक युवक ने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया। नशेड़ी युवक ने दो साल की भतीजी की गर्दन काटकर जान ले ली और पांच साल के भतीजे को छत से फेंक दिया। घटना से सनसनी फैल गई। घायल भतीजे का उपचार चल रहा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार किया।

गुरुवार देर शाम मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर नवादा निवासी स्व. जयसिंह के पुत्र हिमांशु ने अपने बड़े भाई अरुण की दो वर्षीय पुत्री मानवी की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद हिमांशु ने पांच वर्षीय भतीजे मयंक को छत से फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद हिमांशु मौके से फरार हो गया था।

परिजन दोनों बच्चों को मंडावली स्थित एक हॉस्पिटल ले गए, जहां मानवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर, घायल मयंक का उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि हिमांशु नशे का आदी है और किसी बात को लेकर गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। मंडावली थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन अस्पताल में हैं। उनसे जानकारी की गई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया।

भतीजे को छत से फेंकने से पहले हिमांशु ने भाभी को पीटा

मंडावली क्षेत्र के ग्राम राजपुर नवादा में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपी हिमांशु ने घर में मौजूद भाभी मंजू के साथ भी हाथापाई की थी। परिवार के अनुसार तीन भाई बहनों में हिमांशु सबसे छोटा है और अविवाहित है। घटना के समय घर पर हिमांशु और भाभी मंजू मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान हिमांशु ने किसी बात से नाराज होकर पहले भाभी के साथ मारपीट की इसके बाद हिमांशु ने भतीजे मयंक को छत से फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने भतीजी मानवी की भी गर्दन रेत दी।

परिजनों के मुताबिक हिमांशु लंबे समय से शराब का आदी है और मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। परिवार बार-बार उसे समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। गांव में घटना के बाद भय और आक्रोश का माहौल है। परिवार सदमे में है और घायल मयंक की हालत पर सभी निगाहें टिकी हैं।

