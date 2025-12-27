पत्नी बदलने की बात पर दोस्त की हत्या कर गढ़ी कहानी, एक जैकेट ने खोला राज, ओवर कॉन्फिडेंस में गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर को हाईवे किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सुरेन्द्र की हत्या उसके दोस्त संदीप ने पत्नी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और उधारी के दबाव के चलते की थी।

यूपी में बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर को हाईवे किनारे मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। सुरेन्द्र की हत्या उसके दोस्त संदीप ने पत्नी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और उधारी के दबाव के चलते की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली है।

शुक्रवार को पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि 21 दिसंबर की देर शाम हरिद्वार-काशीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित निर्माणाधीन जलालाबाद बाईपास के पास ग्राम सुनारोंवाली की सीमा में हाईवे किनारे युवक का शव मिला था। मृतक की पहचान देहरादून निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र स्व. मगन सिंह के रूप में हुई थी।

मृतक के भाई सत्यपाल सिंह निवासी गांव हरचंदपुर थाना नांगल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हत्या के खुलासे को एसपी अभिषेक झा ने तीन पुलिस टीम लगाई थी। पुलिस को मौके से खून लगी सफेद जैकेट व उसकी जेब में रखा 21 दिसंबर का हरिद्वार से मंडावली तक का बस का टिकट बरामद हुआ था। विवेचना के दौरान संदीप निवासी नाला पानी रोड, डालनवाला देहरादून का नाम सामने आया था। शुक्रवार को थाना नजीबाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त ईंट बरामद की है।

पत्नी बदलने की बात करता था सुरेंद्र पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह देहरादून सचिवालय में आउटसोर्सिंग के जरिए सफाईकर्मी के रूप में काम करता है। सुरेंद्र उसका पुराना दोस्त था, जिससे उसने करीब 70 से 80 हजार रुपये उधार ले रखे थे। सुरेंद्र लगातार पैसे वापस मांग रहा था। उसकी पत्नी के बारे में अश्लील टिप्पणियां करता था और उससे पत्नी बदलने की बात करता था। जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था।

देशी शराब पिलाकर की सुरेन्द्र की हत्या आरोपी ने बताया कि 21 दिसंबर को नजीबाबाद जाने के लिए वह सुरेन्द्र से दस मिनट पहले ही मंडावली पहुंच गया था। सुरेंद्र के बाइक से आने के बाद वह उसके साथ नजीबाबाद के लिए निकला। दोनों बाइक से निर्माणाधीन हाईवे के सुनसान हिस्से में रुके और शराब पी। नशे की हालत का फायदा उठाकर उसने ईंट से सुरेंद्र के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस को देखकर जैकेट छोड़कर भागा था आरोपी हत्या के बाद आरोपी अपनी खून से सनी जैकेट साफ करने की कोशिश कर रहा था, तभी टॉर्च की रोशनी में दो पुलिसकर्मियों को देखकर घबरा गया और जैकेट वहीं छोड़कर फरार हो गया। बाद में जब वह अंधेरे में अपनी जैकेट तलाशने दोबारा घटनास्थल के आसपास पहुंचा, तो पुलिस ने उसे दबोच लिया।

हत्या के समय भाई को रूड़की दे आया था मोबाइल हत्या के बाद खुद को पुलिस की पकड़ से बाहर रखने के लिए कातिल का शातिरपना भी उसके काम नहीं आ सका। आखिरकार पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया। दोस्त की हत्या कर कातिल ने बचने के लिए हर जतन किया। यहां तक की अपना मोबाइल भी लोकेशन से बचने के लिए रूड़की छोड़ दिया था।

दोस्त की हत्या कर बचने के लिए कातिल संदीप ने पुलिस रडार से बचने के लिए प्लानिंग के तहत अपना मोबाइल रूड़की में रह रहे अपने भाई निखिल को दे दिया और उसे हिदायत दी थी कि मोबाइल पर आने वाली कॉल को रिसीव कर कह दे कि भाई अभी बाहर गया है कुछ देर में कॉल कर लेगा। जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। मोबाइल की लोकेशन रुड़की में ही दिखाई दे। इसके साथ ही उसने सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल लोकेशन से बचने के लिए पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी।

चेहरा छिपाने को रूड़की से खरीदी थी हुडी हत्या को अंजाम देने से पहले संदीप ने पूरी प्लानिंग की थी। वह पुलिस और सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए रुड़की से नई हुडी और नए जूते खरीद कर लाया। चेहरा ढकने के लिए हुडी कैप का इस्तेमाल किया था। जिससे सीसीटीवी कैमरों में उसका चेहरा साफ नहीं आ रहा था।

हत्या के बाद टैक्सी लेकर पहुंचा था रूड़की हत्या के बाद कातिल संदीप लिफ्ट लेकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा था और जल्दी रूड़की पहुंचने के लिए टैक्सी किराये पर ली थी। जिससे किसी को शक न हो पाए।

दोस्त की हत्या का अफसोस नहीं एएसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि कातिल संदीप ने पकड़े जाने के बाद खुद सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने साफ कहा कि उसे सुरेन्द्र की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। सुरेन्द्र उसकी पत्नी के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी कर उसे मानसिक परेशान कर रहा था।

जैकेट और टिकट से खुला हत्या का राज पुलिस की जांच, तकनीकी साक्ष्यों ने आरोपी की सारी साजिशों पर पानी फेर दिया। हत्या के समय कातिल अपनी जैकेट छोड़ भागा था। हत्या के चार दिन बाद कातिल मौके पर अपनी जैकेट तलाशने आया था और पुलिस की हत्थे चढ़ गया।