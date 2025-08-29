सड़क को बनाया बार! दोस्तों संग रोड पर बैठकर पी शराब, रुकी रहीं गाड़ियां

यूपी के बिजनौर में दो युवकों ने बीच सड़क पर बैठकर शराब पार्टी की। बीच सड़क बैठे युवकों ने बीच में गाड़ी रोककर ट्रैफिक भी रोक दिया। पुलिस लड़कों की तलाश में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

यूपी के बिजनौर में युवकों ने बीच सड़क पर बैठकर शराब पी। सड़क पर बार बनाकर बैठे युवकों ने आस-पास के ट्रैफिक की भी चिंता नहीं की और हटने के लिए कहने पर लोगों पर ही भड़क गए। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली थानांतर्गत रेलवे रोड पर कुछ युवकों ने बीच सड़क को ही बार बना दिया। इस तरह बीच सड़क पर जाम छलकाने से जाम भी लग गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

युवकों के सड़क पर शराब पीने की घटना से आम लोगों और वहां के निवासियों में काफी गुस्सा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक गाड़ी को बीच सड़क में रोका गया है। इस गाड़ी की लाइट जलाकर इसी के आगे दो युवक बैठे हैं और बीच में शराब के गिलास रखे हैं। युवक वहां बैठकर आराम से शराब पार्टी कर रहे हैं। बताया जाता है गाड़ी सवार कुछ लोगों ने युवकों को टोका तो उन्होंने धमकी भरे लहजे साइड से निकलने का इशारा कर दिया।