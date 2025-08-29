UP Bijnor Man drank alcohol sitting on road with friends stopping traffic video viral सड़क को बनाया बार! दोस्तों संग रोड पर बैठकर पी शराब, रुकी रहीं गाड़ियां, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bijnor Man drank alcohol sitting on road with friends stopping traffic video viral

सड़क को बनाया बार! दोस्तों संग रोड पर बैठकर पी शराब, रुकी रहीं गाड़ियां

यूपी के बिजनौर में दो युवकों ने बीच सड़क पर बैठकर शराब पार्टी की। बीच सड़क बैठे युवकों ने बीच में गाड़ी रोककर ट्रैफिक भी रोक दिया। पुलिस लड़कों की तलाश में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बिजनौरFri, 29 Aug 2025 03:18 PM
share Share
Follow Us on
सड़क को बनाया बार! दोस्तों संग रोड पर बैठकर पी शराब, रुकी रहीं गाड़ियां

यूपी के बिजनौर में युवकों ने बीच सड़क पर बैठकर शराब पी। सड़क पर बार बनाकर बैठे युवकों ने आस-पास के ट्रैफिक की भी चिंता नहीं की और हटने के लिए कहने पर लोगों पर ही भड़क गए। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली थानांतर्गत रेलवे रोड पर कुछ युवकों ने बीच सड़क को ही बार बना दिया। इस तरह बीच सड़क पर जाम छलकाने से जाम भी लग गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

युवकों के सड़क पर शराब पीने की घटना से आम लोगों और वहां के निवासियों में काफी गुस्सा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक गाड़ी को बीच सड़क में रोका गया है। इस गाड़ी की लाइट जलाकर इसी के आगे दो युवक बैठे हैं और बीच में शराब के गिलास रखे हैं। युवक वहां बैठकर आराम से शराब पार्टी कर रहे हैं। बताया जाता है गाड़ी सवार कुछ लोगों ने युवकों को टोका तो उन्होंने धमकी भरे लहजे साइड से निकलने का इशारा कर दिया।

ये भी पढ़ें:Liquor शॉप में लगा दी सेंध, 44 पेटी शराब और 24 पेटी बीयर ले उड़े चोर

इसी घटना का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस दूसरे वीडियो को किसी गाड़ी के अंदर से बनाया गया है। इसमें दिख रहा है कि दो युवकों के पास एक तीसरा युवक जाकर बैठता है और कुछ बातचीत हो रही है। वीडियो में वहां से वाहन निकलते भी दिख रहे हैं। बीच सड़क बैठे युवक लेकिन फिर भी नहीं हट रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। एएसपी संजीव बाजपेयी ने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Bijnor News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |