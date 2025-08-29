Liquor शॉप में लगा दी सेंध, 44 पेटी शराब और 24 पेटी बीयर ले उड़े चोर

यूपी के बिजनौर में देशी शराब और बीयर की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने शराब की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये की 44 पेटी देशी शराब व 24 पेटी बीयर को पार कर ले गए।

यूपी के बिजनौर में चांदपुर से अम्हेडा मार्ग स्थित गांव कुलचाना में स्थित सड़क किनारे देशी शराब व बीयर की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने शराब की दुकान में सेंध लगाकर करीब दो लाख रुपए की 44 पेटी देशी शराब और 24 पेटी बीयर को पार कर ले गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

क्षेत्र के गांव कुलचाना निवासी विनोद देवी पत्नी राजेश कुमार के नाम से गांव के पास ही देशी शराब और बीयर की दुकान है। बीती रात चोरों ने सड़क के किनारे इसे शराब की दुकान में सेंध लगा दी। शराब की दुकान से 44 पेटी देशी शराब और 24 पेटी बीयर चोरी कर ले गए। जब सुबह को विनोद देवी के पति दुकान पर पहुंचे तो शराब की दुकान का सामान बिखरा पड़ा मिला। देखा कि शराब की दुकान में पीछे की ओर से सेंध लगी थी। सेंध देखकर राजेश के होश उड़ गए।