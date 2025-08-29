UP Bijnor Liquor shop thieves stole 44 boxes of liquor and 24 boxes of beer Liquor शॉप में लगा दी सेंध, 44 पेटी शराब और 24 पेटी बीयर ले उड़े चोर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bijnor Liquor shop thieves stole 44 boxes of liquor and 24 boxes of beer

Liquor शॉप में लगा दी सेंध, 44 पेटी शराब और 24 पेटी बीयर ले उड़े चोर

यूपी के बिजनौर में देशी शराब और बीयर की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने शराब की दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये की 44 पेटी देशी शराब व 24 पेटी बीयर को पार कर ले गए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 02:34 PM
share Share
Follow Us on
Liquor शॉप में लगा दी सेंध, 44 पेटी शराब और 24 पेटी बीयर ले उड़े चोर

यूपी के बिजनौर में चांदपुर से अम्हेडा मार्ग स्थित गांव कुलचाना में स्थित सड़क किनारे देशी शराब व बीयर की दुकान में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने शराब की दुकान में सेंध लगाकर करीब दो लाख रुपए की 44 पेटी देशी शराब और 24 पेटी बीयर को पार कर ले गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

क्षेत्र के गांव कुलचाना निवासी विनोद देवी पत्नी राजेश कुमार के नाम से गांव के पास ही देशी शराब और बीयर की दुकान है। बीती रात चोरों ने सड़क के किनारे इसे शराब की दुकान में सेंध लगा दी। शराब की दुकान से 44 पेटी देशी शराब और 24 पेटी बीयर चोरी कर ले गए। जब सुबह को विनोद देवी के पति दुकान पर पहुंचे तो शराब की दुकान का सामान बिखरा पड़ा मिला। देखा कि शराब की दुकान में पीछे की ओर से सेंध लगी थी। सेंध देखकर राजेश के होश उड़ गए।

ये भी पढ़ें:एक साली से शादी, अब दूसरी से भी लगा बैठा दिल, प्यार को पाने को शोले का वीरू बना
ये भी पढ़ें:UP पंचायत चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज, प्रधानों की शिकायतें बढ़ीं, ऐक्शन में DM
ये भी पढ़ें:4 बच्चों की मां को 5 बच्चों के पिता से इश्क, दोनों हुए फरार, अब खोज रही पुलिस

दुकान से देशी शराब की 44 पेटियां और बीयर की 24 पेटियां गायब थीं। जिसकी कीमत करीब सवा दो लाख रुपए की बताई है। चोरों ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़कर कैमरे का सिस्टम भी अपने साथ ले गए। पीड़ित ने सूचना पुलिस को भी दी है। सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंची। पीड़ित ने पुलिस को चोरों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उधर, पीड़ित की शिकायत के स्थानीय पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है।

UP News Today Up News Bijnor News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |