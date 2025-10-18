बचा लो साहब! प्रेमी संग मिलकर मरवा देगी बीवी, घर से लाखों का सामान कर चुकी चोरी

Hindustan Hindi News
UP Bijnor Husband Pleads Help threatened to kill by Wife and lover Woman stole Items worth lakhs
संक्षेप: यूपी में बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां क्षेत्र के गांव के युवक ने पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि घर से ढाई लाख रुपए का सामान भी चोरी से अपने प्रेमी को दे दिया है।

Sat, 18 Oct 2025 01:06 PMSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी में बिजनौर के स्योहारा क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां क्षेत्र के गांव के युवक ने पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आरोप है कि घर से ढाई लाख रुपए का सामान भी चोरी से अपने प्रेमी को दे दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसकी शादी दस वर्ष पूर्व कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव निवासी युवती से हुई थी। उनके चार बच्चे हैं।

पीड़ित पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से मुरादाबाद में किराए के मकान में रहता है और दुकान चल रहा है। वह महीने में एक या दो बार अपनी बीवी बच्चों के पास आता है। आरोप है कि पिछले एक वर्ष से उसकी पत्नी आए दिन झगड़ा करने लगी। तब उसे पता चला कि उसकी पत्नी के एक व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध चल रहे हैं। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर में रखा लगभग ढाई लाख रुपए का सामान चोरी करके अपने प्रेमी को दे दिया।

बताया जा रहा है कि जब उसने विरोध किया तो उसने उसकी पत्नी की अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे पैसे मांगने लगा। जिसके बाद लोक लिहाजा के कारण पति ने डर के मारे आशिक के अकाउंट में 11000 रुपए डाल दिए। कुछ समय बाद पीड़ित पति को अपनी पत्नी के मोबाइल से एक ऑडियो मिला, जिसमें उसका प्रेमी और उसकी पत्नी षड्यंत्र रचकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बना रहे हैं।