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गला दबाकर पिता ने कर दी बेटी की हत्या, बॉयफ्रेंड को मारने पर नाराज थी लड़की

Apr 23, 2026 12:17 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
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यूपी के नगीना थानाक्षेत्र के ग्राम बिंजाहेड़ी में बुधवार को हुई खौफनाक वारदात में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी के किसी युवक से बात करने पर पिता नाराज था। वारदात का पता लगने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी मृत मिली।

गला दबाकर पिता ने कर दी बेटी की हत्या, बॉयफ्रेंड को मारने पर नाराज थी लड़की

यूपी के नगीना थानाक्षेत्र के ग्राम बिंजाहेड़ी में बुधवार को हुई खौफनाक वारदात में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी के किसी युवक से बात करने पर पिता नाराज था। वारदात का पता लगने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया है कि गांव निवासी नजाकत की 17 वर्षीय पुत्री किसी युवक से बातचीत करती थी, जो नजाकत को नागवार गुजर रहा था। इसे लेकर घर में विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नजाकत अपनी पुत्री को बेरहमी से पीट रहा है। पुलिस पहुंची तो किशोरी घर में मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे।

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मामा मतलूब निवासी आशियाना कॉलोनी, नगीना ने तहरीर देते हुए पिता नजाकत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अवनीत मान ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

बंदिशों से नाराज थी किशोरी पिता ने घोंट दिया बेटी का गला

थाना नगीना क्षेत्र के गांव बिंजाहेंडी में किशोरी की हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने मामा की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया है। वहीं, गांव में घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

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ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी का पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 15 दिन पहले परिजनों ने उसे युवक से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। परिजनों ने लड़की को समझाया था और युवक को भला-बुरा कहा था। प्रेमी को भला बुरा कहने पर किशोरी नाराज चल रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक दो दिन पहले किशोरी ने युवक को मारने पर ऐतराज जताया था और उसी के साथ रहने की बात कही थी। इसके बाद से घर में लगातार तनाव बना हुआ था।

बताया जा रहा है कि परिजन किशोरी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसी बात को लेकर पिता ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामा मतलूब की तहरीर पर आरोपी पिता नजाकत के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाना मौत का कारण आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता नजाकत के छह बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। आरोपी पिता एक बेकरी पर काम करता है। नगीना थानाध्यक्ष अवनीत मान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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परिवार में कोहराम

किशोरी के परिवार में चार बहनें और एक भाई है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक व्याप्त है। चर्चा है कि जिस युवक से लड़की बात करती थी, वह भी उनके परिवार का ही है लेकिन नजाकत को उससे बेटी का बात करना कतई पसंद नहीं था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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