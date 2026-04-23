गला दबाकर पिता ने कर दी बेटी की हत्या, बॉयफ्रेंड को मारने पर नाराज थी लड़की

यूपी के नगीना थानाक्षेत्र के ग्राम बिंजाहेड़ी में बुधवार को हुई खौफनाक वारदात में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी के किसी युवक से बात करने पर पिता नाराज था। वारदात का पता लगने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी मृत मिली।

यूपी के नगीना थानाक्षेत्र के ग्राम बिंजाहेड़ी में बुधवार को हुई खौफनाक वारदात में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी के किसी युवक से बात करने पर पिता नाराज था। वारदात का पता लगने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

बताया गया है कि गांव निवासी नजाकत की 17 वर्षीय पुत्री किसी युवक से बातचीत करती थी, जो नजाकत को नागवार गुजर रहा था। इसे लेकर घर में विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नजाकत अपनी पुत्री को बेरहमी से पीट रहा है। पुलिस पहुंची तो किशोरी घर में मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मामा मतलूब निवासी आशियाना कॉलोनी, नगीना ने तहरीर देते हुए पिता नजाकत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अवनीत मान ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

बंदिशों से नाराज थी किशोरी पिता ने घोंट दिया बेटी का गला थाना नगीना क्षेत्र के गांव बिंजाहेंडी में किशोरी की हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने मामा की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया है। वहीं, गांव में घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी का पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 15 दिन पहले परिजनों ने उसे युवक से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। परिजनों ने लड़की को समझाया था और युवक को भला-बुरा कहा था। प्रेमी को भला बुरा कहने पर किशोरी नाराज चल रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक दो दिन पहले किशोरी ने युवक को मारने पर ऐतराज जताया था और उसी के साथ रहने की बात कही थी। इसके बाद से घर में लगातार तनाव बना हुआ था।

बताया जा रहा है कि परिजन किशोरी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसी बात को लेकर पिता ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामा मतलूब की तहरीर पर आरोपी पिता नजाकत के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाना मौत का कारण आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिता नजाकत के छह बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। आरोपी पिता एक बेकरी पर काम करता है। नगीना थानाध्यक्ष अवनीत मान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।