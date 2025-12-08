Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bijnor Girlfriend Create Ruckus at boyfriend Engagement registered two rape case
3 साल का रिलेशन और अब 2 रेप केस, सगाई में पहुंचकर प्रेमिका ने जमकर काटा हंगामा

3 साल का रिलेशन और अब 2 रेप केस, सगाई में पहुंचकर प्रेमिका ने जमकर काटा हंगामा

संक्षेप:

यूपी में बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में युवक की सगाई में पहुंची युवती ने हंगामा कर दिया। उसने दूल्हे के साथ अपना कई सालों का रिलेशन बताया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवती ने चार दिन पहले ही युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Dec 08, 2025 02:24 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बिजनौर
यूपी में बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में युवक की सगाई में पहुंची युवती ने हंगामा कर दिया। उसने दूल्हे के साथ अपना कई सालों का रिलेशन बताया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवती ने चार दिन पहले ही युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। रविवार को नहटौर में नूरपुर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में ग्राम मंडोरा निवासी युवक का तिलकोत्सव कार्यक्रम था जिसमें रिश्ता करने के लिए मेहमान आए हुए थे।

जैसे ही तिलक की तैयारी की गई इसी दौरान एक युवती ने कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि वह दूल्हा बने युवक के साथ पिछले तीन साल से रिलेशन में है।उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया है और वह उसी से शादी करेगी। इस दौरान मेहमानों से भी तिलक नहीं करने का गुजारिश की जिस पर कार्यक्रम में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने भी युवती को समझने का काफी प्रयास किया लेकिन पहले सुनने को तैयार नहीं थी लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर युवती वापस चली गई। वहीं, युवक के तिलक की रस्म को पूरा किया गया। थानाध्यक्ष धीरज नागर ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर गई थी। युवती द्वारा युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इससे पूर्व उसके द्वारा शेरकोट थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

दूसरी बार दर्ज कराई दुष्कर्म की रिपोर्ट

युवती ने आरोप लगाया कि वह युवक के साथ पिछले तीन वर्षों से रिलेशन में थी। युवक द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने शेरकोट थाने में दर्ज कराई थी। बाद में दोनों पक्षों में शादी की सहमति बनने पर युवती द्वारा केस वापस ले लिया था। इसके बाद युवक मुकर गया। युवती ने आरोप लगाया कि 21 अक्तूबर को आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की 4 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज का कार्रवाई शुरू कर दी है।

