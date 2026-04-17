खुद को डॉक्टर कहने वाली झोलाछाप एक साथ कर रही थी दो डिलीवरी, एक की मौत
यूपी के बिजनौर की महादेवपुरम कॉलोनी में एक घर में चल रहे अवैध अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताने वाली महिला एक साथ दो डिलीवरी करा रही थी।
यूपी के बिजनौर की महादेवपुरम कॉलोनी में एक घर में चल रहे अवैध अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताने वाली महिला एक साथ दो डिलीवरी करा रही थी। जबरदस्ती प्रसव कराने के चलते अधिक रक्तस्राव के चलते महिला की मौत हो गई।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना नांगलसोती के गांव शहजादपुर निवासी जोगेंद्र की गर्भवती पत्नी 27 वर्षीय उषा को परिजनों ने बुधवार को महादेवपुरम कॉलोनी में एक घर में अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि महिला का यह तीसरा प्रसव था। डिलीवरी के दौरान बच्चे का जन्म सुरक्षित हो गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि खुद को डाक्टर बताने वाली महिला ने जबरन नार्मल डिलीवरी कराई। परिजनों ने बताया कि बुधवार को गर्भवती महिला को इलाज के लिए वहां लेकर पहुंचे थे।
आरोप है कि गुरुवार को डिलीवरी के दौरान खुद को डॉक्टर बताने वाली महिला एक साथ दो डिलीवरी करा रही थी। जबरदस्ती प्रसव कराने के चलते अधिक रक्तस्राव हुआ, जिससे उषा की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और कार्रवाई की मांग की। शहर कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रताप सिंह का कहना है कि परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। मामले में तहरीर के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।
अपंजीकृत नर्सिंग होम-फर्जी डॉक्टरों पर करें कार्रवाई
वहीं, प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उत्तर प्रदेश श्री कपिल देव अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभागीय अधिकारी विकास योजनाओं को पूर्ण मानक एवं गुणवत्ता के आधार पर समयबद्धता के साथ पूरा करें ताकि जन सामान्य को उनका लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे।
प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिले में संचालित अवैध नर्सिंग होम एवं फर्जी डॉक्टरों द्वारा की जा रही अवैध वसूली की मिल रही शिकायतों के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में संचालित सभी नर्सिंग होम एवं क्लीनिकों की अभियान चलाकर सघन जांच करें। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना पंजीकरण संचालित हो रहे नर्सिंग होम तथा फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें