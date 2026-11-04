यूपी में बिजनौर डीएम और वकीलों के बीच विवाद, सैंकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे, कार्यालय में हंगामा
बिजनौर में डीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं की एंट्री पर विवाद हो गया। सैकड़ों वकील धरने पर बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई। पूर्व बार सचिव ने आरोप लगाया कि दुर्व्यवहार और अपमानित किया गया। डीएम के स्थानांतरण की मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया गया।
बिजनौर, संवाददाता। यूपी के बिजनौर में डीएम कार्यालय में अधिवक्ताओं के प्रवेश को लेकर बुधवार को विवाद हो गया। जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव रामेंद्र सिंह ने डीएम कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार और अपमानित करने का आरोप लगाया। इसके बाद डीएम कार्यालय परिसर में हंगामा हो गया। घटना से नाराज सैकड़ों अधिवक्ता डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके स्थानांतरण की मांग उठाई। अधिवक्ताओं को रोकने के लिए पुलिस लगी। पुलिस के साथ भी डीएम ऑफिस के गेट पर धक्का-मुक्की हुई।
जानकारी के अनुसार बुधवार को जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी अधिवक्ता रामेंद्र सिंह एक मृतक आश्रित मामले के संबंध में अपनी मुवक्किल के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने पहले अपना परिचय पत्र कार्यालय के अंदर भिजवाया तो उन्हें जवाब मिला कि जिलाधिकारी के यहां कोई कार्ड नहीं चलता। इसके बाद वह लाइन में लगकर अंदर पहुंचे। आरोप है कि वहां उन्हें बताया गया कि वकीलों का प्रवेश प्रतिबंधित है और वे अंदर नहीं जा सकते।
रामेंद्र सिंह का आरोप है कि इस दौरान कार्यालय में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उनका वीडियो भी बनाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, महासचिव मनोज शेट्टी, विनय कंबोज, अंकित शादीपुर, मुलायम सिंह, अंकित और मोहित समेत सैकड़ों अधिवक्ता डीएम कार्यालय पहुंच गए। सभी अधिवक्ता कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर विरोध जताया।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और वकीलों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई। जानकारी के अनुसार, वकीलों और पुलिस के बीच हुई धक्का-मुक्की में डीएम कार्यालय के गेट का शीशा भी टूट गया। इसके बाद धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के स्थानांतरण की मांग उठाई। पूर्व बार सचिव रामेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि जब तक जिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं होता, तब तक अधिवक्ताओं का धरना जारी रहेगा।
मामले की जानकारी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं को समझाकर शांत कराया और जिलाधिकारी से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। हालांकि अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। समाचार लिखे जाने तक अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन और हंगामा जारी था। हंगामे और तोड़फोड़ की सूचना पर एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें