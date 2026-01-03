Hindustan Hindi News
जान से खिलवाड़! बिजनौर जिला अस्पताल में पकड़ा फर्जी डॉक्टर, गंभीर मरीजों को दे रहा था दवा

संक्षेप:

यूपी में बिजनौर के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जबकि फार्मेसी स्टाफ ने कक्ष संख्या 25 में एक कथित फर्जी चिकित्सक को सहायक आचार्य डा. तुषार की मोहर लगाकर गंभीर मरीजों को दवाइयां लिखते पकड़ लिया।

Jan 03, 2026 06:32 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
यूपी में बिजनौर के मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध जिला अस्पताल में शुक्रवार सुबह उस समय हंगामा हो गया, जबकि फार्मेसी स्टाफ ने कक्ष संख्या 25 में एक कथित फर्जी चिकित्सक को सहायक आचार्य डा. तुषार की मोहर लगाकर गंभीर मरीजों को दवाइयां लिखते पकड़ लिया। डा. तुषार उस समय वहां मौजूद नहीं थे। एक चिकित्सक ने डा. तुषार से फोन कर पूछा तो उन्होंने उसे अपना असिस्टेंट बताया। मौका पाकर फर्जी डॉक्टर खिसक गया। इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

अस्पताल स्टाफ के मुताबिक काफी लंबे समय से यहां ओपीडी कक्ष संख्या 25 में बैठने वाले टीबी एवं छाती विशेषज्ञ डॉ. तुषार सिंह की मोहर लगे पर्चों पर मरीजों को ढेर सारी दवाइयां लिखी जा रही थीं। दो-दो महीने पुराने मरीजों को सीएसटी लिखकर फिर वही दवाइयां लिखकर भी भेजा जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे ऐसे ही दवा लिखे पर्चे आने पर शक हुआ तो चीफ फार्मेसिस्ट राजेश रवि व अन्य फार्मेसी स्टाफ ने कक्ष संख्या 25 में जाकर देखा तो वहां न तो डॉ. तुषार मौजूद थे और न ही कोई अन्य जूनियर रेजिडेंट।

डॉ. तुषार की मोहर मरीजों के पर्चों पर लगाकर मुंह पर मास्क लगाए एक अनजान व्यक्ति दवाइयां लिखते हुए मिला। स्टाफ के पूछने पर उसने खुद को डॉ. तुषार का असिस्टेंट बताया, लेकिन खुद के डॉक्टर होने अथवा अस्पतालकर्मी होने से इंकार किया। हंगामा होने पर वहां अस्पताल के अन्य चिकित्सक भी आ गए।

एक चिकित्सक ने डॉ. तुषार को फोन लगाकर पूछा तो उन्होंने उक्त व्यक्ति को अपना असिस्टेंट बताते हुए बीएएमएस चिकित्सक बताया। उसका नाम पूछने पर डॉ. तुषार ने दिनेश बताया और कुछ ही देर में स्वयं अस्पताल पहुंचने की बात कही। इसी दौरान मौका पाकर कथित फर्जी चिकित्सक वहां से खिसक गया। चीफ फार्मेसिस्ट राजेश रवि ने स्वीकार किया कि शक होने पर वह दवाई लिख रहे व्यक्ति को जब देखने पहुंचे तो उक्त व्यक्ति डा. तुषार के बजाय कोई अनजान व्यक्ति था।

गंभीर मरीजों की जान से होता रहा खिलवाड़

कक्ष संख्या 25 में टीबी व छाती रोगों से संबंधित गंभीर मरीज आते हैं। स्टाफ के मुताबिक इन्हें फर्जी डॉक्टर द्वारा गलत दवा लिखना जानलेवा भी हो सकता है और यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था।

टीबी एवं छाती रोग विशेषज्ञ, सहायक आचार्य, डॉ. तुषार सिंह ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में जूनियर रेजीडेंट या इन्टर्न मरीज देखते हैं। डॉ. राजीव ने फोन पर पूछा तो मुझे लगा था कि कोई मेरा असिस्टेंट ही होगा, लेकिन जो व्यक्ति बताया जा रहा है, उसे मैं नहीं जानता। जिला अस्पताल बिजनौर के सीएमएस, डॉ. बीआर त्यागी ने कहा कि स्टाफ द्वारा इस विषय में कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
