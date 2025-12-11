Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
यूपी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद उड़ी टीन, भयंकर आग से मचा हड़कंप

यूपी के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट होने लगा। इससे फैक्ट्री की टीन भी उड़ गई। पटाखों में विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में एक बार पहले भी इसी तरह की आग लग चुकी है।

Dec 11, 2025 12:00 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, बिजनौर
यूपी के बिजनौर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद विस्फोट होने लगा। इससे फैक्ट्री की टीन भी उड़ गई। पटाखों में विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में एक बार पहले भी इसी तरह की आग लग चुकी है। बताया जा रहा है कि नहटौर थानाक्षेत्र के गांव आकू स्थित पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। जिससे हड़कंप मच गया, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस और प्रशासनिक टीम के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गये।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे आकु के पास स्थित नहर किनारे बनी पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ। जिसकी दहल काफी दूर तक सुनाई दी। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद आसमान में धुंआ ही धुंआ नजर आने लगा। किसी अनहोनी घटना की आशंका को लेकर आसपास के लोग मौके की तरफ भारी संख्या में लोग दौड़ पड़े। विस्फोट होने के कारण टीन की चादर भी उड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

मौके पर फायरबिग्रेड की टीम से पहले ही लोगों ने पानी द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन पूरी सफलता नहीं मिल सकी। करीब 9 के बाद भी पटाखों में विस्फोटक होता रहा। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को पूरी तरह से शांत किया। बताया जाता है कि विगत 6 माह के भीतर इस फैक्ट्री में यह दूसरी बार आग लगने से विस्फोट हुआ है। समाचार दिए जाने तक किसी के झुलसने अथवा जनहानि की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

