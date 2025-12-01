प्रेमिका की सगाई से एक दिन पहले जोड़े ने दी जान, एक साथ पेड़ पर लटके मिले शव

संक्षेप: यूपी के बिजनौर में जलीलपुर क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर में प्रेमिका की शादी तय होने से क्षुब्ध प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार अलसुबह दोनों के शव एक ही पेड़ पर दुपट्टे से लटके मिले।

यूपी के बिजनौर में जलीलपुर क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर में प्रेमिका की शादी तय होने से क्षुब्ध प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार अलसुबह दोनों के शव एक ही पेड़ पर दुपट्टे से लटके मिले। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई।

जलीलपुर क्षेत्र के गांव जमालुद्दीनपुर निवासी 21 वर्षीय अंशु और 18 वर्षीय शिवानी का करीब तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के घर आसपास ही हैं। सोमवार को शिवानी की गोद भराई की रस्म होनी थी। रविवार सुबह गांव के बाहर एक पेड़ पर अंशु व शिवानी के शव लटके मिले। गांव के ही एक किशोर ने दोनों के शव देख शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

एएसपी देहात प्रकाश कुमार व चांदपुर सीओ देश दीपक सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने फिंगर प्रिंट और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिए। सीओ का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण स्पष्ट होगा।

गोद भराई से एक दिन पहले ही उठ गई अर्थी शिवानी की गोद भराई की रस्म और सगाई सोमवार को होनी थी। जिसके लिए परिजनों ने सभी तैयारी कर ली थी। बताया जाता है कि परिजन गोद भराई की रस्म को लेकर काफी खुश थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई है। गोद भराई की रस्म से पहले ही शिवानी व अंशु ने अपनी जान दे दी।

दरोगा परीक्षा की तैयारी कर रहा था अंशु अंशु तीन भाइयों मे दूसरे नंबर का था। अंशु के पिता ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर सब इंस्पेक्टर बनाने का सपना देखा था। अंशु 12वीं करने के बाद बीए में एडमिशन लेकर जलीलपुर स्थित एक कोचिंग सेंटर पर एसआई की तैयारी कर रहा था।