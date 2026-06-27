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बहन से विवाद का बदला भाई से, 7 साल के मासूम को लगाया पशुओं का इंजेक्शन, माैत

Srishti Kunj संवाददाता, बिजनौर
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बिजनौर में एक बहन से विवाद का बदला आरोपियों ने भाई से लिया। परिवार का आरोप है कि 7 साल के मासूम को पशुओं का इंजेक्शन लगा दिया। इस इंजेक्शन के कारण बच्चे की माैत हो गई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

बहन से विवाद का बदला भाई से, 7 साल के मासूम को लगाया पशुओं का इंजेक्शन, माैत

यूपी के बिजनौर में एक बच्चे को पशुओं का इंजेक्शन लगवा दिया। इंजेक्शन के कारण बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे को पुरानी रंजिश में पशुओं वाला इंजेक्शन लगाया गया है। बच्चे के परिवार के अनुसार पड़ोसी ने उनके 7 वर्षीय मासूम को इंजेक्शन लगाया है। परिवार का कहना है कि पशुओं वाला इंजेक्शन लगने से रुहान की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक की बहन से आरोपी का विवाद हुआ था। इंजेक्शन लगाने का आरोप अरमान पर हैं। परिवार ने पुलिस को अरमान के खिलाप तहरीर दे दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस पड़ताल में जुट गई है।

मामला यूपी के बिजनौर में मंडावर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कस्साबान स्थित आयशा कॉलोनी का है। बिजनौर में छह दिन पहले हुए विवाद के बाद सात वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर मारपीट के दौरान बच्चे को पशुओं में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। मृतक रूहान की मां रेशमा पत्नी गुलजार कुरैशी के अनुसार 21 जून की शाम उनकी बेटी मस्जिद से पढ़कर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में अरमान कुरैशी ने उसके साथ मारपीट की। शोर सुनकर रेशमा और उनका सात वर्षीय बेटा रूहान मौके पर पहुंचे।

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रेशमा का आरोप है कि विवाद के दौरान पप्पू कुरैशी और अल्लू कुरैशी भी मौके पर पहुंच गए और मारपीट करने लगे। इसी दौरान अरमान कुरैशी ने उनके बेटे रूहान को पशुओं में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन लगा दिया। परिजनों के मुताबिक बुधवार को रूहान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रूहान की मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानाकरी दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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सीओ सिटी, अभय कुमार पांडेय ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बच्चे की मौत इंजेक्शन लगने से हुई या किसी अन्य कारण से। 21 जून को मिली शिकायत की भी जांच की जा रही है। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंजेक्शन की सच्चाई सामने आएगी। इसी आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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