बिहार-बंगाल-यूपी के लिए 52 दीपावली और छठ स्पेशल ट्रेनें चलीं, दिल्ली के लिए शेड्यूल जारी

UP bihar west Bengal 52 Diwali Chhath Puja Special Trains Schedule released For Delhi Jhansi
संक्षेप: दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे, आगरा मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं। जंक्शन सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

Sun, 19 Oct 2025 12:03 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे, आगरा मंडल ने विशेष इंतजाम किए हैं। जंक्शन सहित मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। त्यौहारों के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा 52 विशेष ट्रेनें बिहार, कोलकाता, हावड़ा, लखनऊ, उदयपुर, दिल्ली, जयपुर और भोपाल जैसे शहरों के लिए चलाई जा रही हैं।

त्यौहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए चार ट्रेनों का संचालन क्षेत्र बढ़ाया गया है। नई दिल्ली-आगरा कैंट-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस को ग्वालियर तक 16 से 30 अक्तूबर तक बढ़ाया गया है। इटावा-आगरा कैंट मेमो और आगरा कैंट-झांसी मेमो को मथुरा तक विस्तार दिया गया है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर विशेष ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त तैयारियां की गई हैं। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोजाना औसतन 50 से 60 हजार यात्रियों की भीड़ रहती है।

दीपावली और छठ जैसे बड़े त्योहार पर संख्या में काफी इजाफा हो जाता है। यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए जंक्शन पर 540 वर्गफुट का अस्थायी होल्डिंग एरिया बनाया गया है। जहां यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार आराम से कर सकेंगे। इसके साथ ही स्टेशन पर यात्री सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे यात्रियों को जानकारी और मदद प्रदान करेगा। स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस बल और वाणिज्यिक स्टाफ की तैनाती की गई है।

दिल्ली-झांसी के बीच शुरू की त्योहार स्पेशल

दिवाली और छठ के त्यौहार को लेकर रेलवे ने अनारक्षित त्यौहार विशेष एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया है, जिसका शेड्यूल जारी किया गया। इसके लिए ट्रेन संख्या 04412/04411 हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के बीच मेमो का संचालन शुरू किया गया है। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 17, 18, 19 अक्तूबर को व वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन से 18, 19, 20 अक्तूबर को संचालित होगी।