10वीं फेल ने यूपी और बिहार के कई पुलिसवालों को ठगा, रौब दिखाकर ट्रांसफर करवाई रकम

10वीं फेल नटवरलाल ने यूपी और बिहार के कई पुलिसवालों को ठगा। एसपी क्राइम मुख्यालय लखनऊ बताकर बागपत और मेरठ के पुलिस कर्मियों से ठगी की। चौकी इंचार्ज से हुई 25 हजार रुपये की ठगी के बाद साइबर सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

10वीं फेल साइबर अपराधी ने यूपी और बिहार के पुलिस अधिकारियों पर रौब गालिब कर ऑनलाइन ठगी की कई वारदातों को अंजाम दे डाला। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र की ललियाना चौकी इंचार्ज से हुई 25 हजार रुपये की ठगी के बाद साइबर सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर खुद को एसपी क्राइम मुख्यालय से बताकर जनपदों के पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करता था, जहां से पुलिसवालों के मोबाइल नंबर लेकर पैसों की डिमांड करता था। साइबर सेल टीम आरोपी के दो साथियों की गिरफ्तारी में जुटी है।

बागपत में ललियाना चौकी इंचार्ज अमित कुमार के मोबाइल पर पांच अप्रैल को कंट्रोल रूम बागपत से फोन आया कि एसपी क्राइम मुख्यालय लखनऊ बात करना चाहते हैं। इसके बाद व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करते हुए कॉलर ने खुद को एसपी क्राइम मुख्यालय बताया। कहा कि डीजीपी के घनिष्ठ मित्र गोल्ड कारोबारी हैं, जिनसे दो लोग तीन किग्रा सोना लेकर भाग गए हैं। इनमें से एक को हमारी टीम ने शामली से पकड़ लिया है, जबकि दूसरा आरोपी आपके चौकी क्षेत्र में एक मंदिर के पास बाइक लेकर खड़ा है। उससे सोना खरीदने की बात की जा रही है, जैसे ही वह सोना देगा उसे पकड़ लेना।

कहा कि इसके लिए बयाना के तौर पर कुछ रुपये खाते में ट्रांसफर कर दो। मना किया तो डीजीपी के मित्र का हवाला देते हुए सस्पेंड कराने की धमकी दी गई। इसके बाद दोबारा उसी नंबर से किसी अन्य व्यक्ति की कॉल आई थी, जिसने खुद को इंस्पेक्टर क्राइम बताते हुए कहा कि एसपी क्राइम साहब ने जो आदेश दिया है उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हो। इसके बाद भेजे गए बार कोड पर चौकी इंचार्ज ने दो बार में अपने जानकार शौकीन से 25 हजार रुपये ट्रांसफर करा दिए। पुलिस ने धोखाधड़ी सामने आने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर गहनता से जांच की।

एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि विवेचना में बिहार के मोतिहारी के थाना लखौरा के लक्ष्मीपुर कटहारिया का मूल निवासी लाल मोहन राय का नाम प्रकाश में आया। वह वर्तमान में परिवार के साथ फरीदाबाद के सेक्टर 81 में रहता है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी ने अपने साथी अजय चौबे निवासी गोपाल गंज बिहार और एक अन्य के साथ मिलकर बिहार के जनपद जमुई के सिमुलतला थाना प्रभारी रूबी कुमारी से 50 हजार रुपये हड़पे थे। इसके अलावा सिद्धार्थनगर की मोहाना चौकी इंचार्ज सुदीप कुमार यादव से 30 हजार रुपये की ठगी की थी। बताया कि अब तक यह गैंग 20 से अधिक पुलिसवालों से लाखों रुपये की आनलाइन ठगी कर चुका है।