छठ के बाद यूपी से दिल्ली-मुंबई की स्पेशल ट्रेनें, जानें शेड्यूल और रूट
छठ के बाद यूपी से होकर गुजरन वाली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। बिहार से आ रहीं ट्रेनों के यूपी में भी स्टॉप होंगे और ये नई दिल्ली-मुंबई के लिए चलेंगी। नीचे पढ़ें इन स्पेशल ट्रेनों के शेड्यूल और रूट की डिटेल।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। छठ महापर्व के बाद यात्रियों की वापसी को सुगम बनाने के लिए रेल प्रशासन ने बरौनी से बांद्रा टर्मिनस के बीच एक फेरे के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही अन्य ट्रेनें भी राहत देंगी। विशेष गाड़ी (05291) 18 नवंबर को गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ट्रेन 18 नवंबर को बरौनी से सुबह 08:00 बजे चलेगी। यह समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम मोतिहारी और नरकटियागंज होते हुए शाम 17:40 बजे गोरखपुर, रात 20:42 बजे गोंडा तथा 23:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। अगले दिन यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल (01:05 बजे), वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन और भुसावल होते हुए तीसरे दिन वापी और बोरीवली के रास्ते बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
रेल प्रशासन ने दरभंगा से नई दिल्ली के बीच एक फेरे के लिए त्योहार विशेष ट्रेन (05549) चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी 16 नवंबर को दरभंगा से शाम 19:30 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन सीतामढ़ी, रक्सौल और नरकटियागंज होते हुए अगले दिन तड़के 05:20 बजे गोरखपुर, सुबह 07:27 बजे गोंडा और 10:40 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ से रवाना होकर शाम 19:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।
आज गोरखपुर स्पेशल ट्रेन, ऐशबाग में ठहराव
प्रशासन ने बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के बीच एक फेरे के लिए विशेष ट्रेन (09113) चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष गाड़ी 15 नवंबर को बांद्रा टर्मिनस से तड़के 04:30 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और ईदगाह आगरा होते हुए अगले दिन सुबह 11:47 बजे कानपुर सेंट्रल और दोपहर 13:30 बजे ऐशबाग पहुंचेगी।
लखनऊ होकर कल गुजरेगी झंझारपुर-अमृतसर विशेष गाड़ी
रेल प्रशासन ने झंझारपुर से अमृतसर के बीच एक फेरे के लिए त्योहार विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष गाड़ी (05547) 16 नवंबर को गोरखपुर और लखनऊ के रास्ते संचालित की जाएगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ट्रेन 16 नवंबर को झंझारपुर से शाम 17:00 बजे प्रस्थान करेगी। यह सीतामढ़ी, रक्सौल और नरकटियागंज होते हुए अगले दिन तड़के 02:25 बजे गोरखपुर तथा सुबह 07:40 बजे लखनऊ (उत्तर रेलवे) पहुंचेगी। यह ट्रेन हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, दिल्ली (16:05 बजे), अंबाला कैंट, लुधियाना और जालंधर सिटी के रास्ते तीसरे दिन तड़के 01:00 बजे अमृतसर पहुंचेगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें