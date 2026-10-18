भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर लगा जुर्माना, यूपी की इस कोर्ट में नहीं हुए पेश
पत्नी के भरण-पोषण (मेंटेनेंस) मामले की सुनवाई में शामिल न होने पर यूपी की एक अदालत ने पवन सिंह पर 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद थीं, ने उन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया।
बलिया, संवाददाता। भोजपुरी फिल्म अभिनेता और बिहार के भाजपा एमएलसी पवन सिंह शनिवार को एक बार फिर परिवार न्यायालय में तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। अधिवक्ता ने उनकी मां की तबियत खराब होने का हवाला देते हुए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। न्यायालय ने बार-बार हाजिर नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पवन सिंह पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सुनवाई की अगली तारिख 12 नवंबर निर्धारित की।
करीब आठ साल पहले छह मार्च 2018 में पवन सिंह की शादी शहर के मिड्ढी निवासी रामबाबू सिंह की पुत्री ज्योति के साथ हुई थी। विवाह के कुछ दिनों बाद दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। पवन सिंह ने आरा की न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की, जबकि ज्योति ने 22 अप्रैल 2022 को परिवार न्यायालय में भरण-पोषण की अर्जी लगाई। ज्योति ने कोर्ट को बताया कि ससुराल में उनका उत्पीड़न करने के साथ गर्भपात कराया गया। उन्होंने 17 अक्तूबर 2019 से अब तक दैनिक खर्च व दवा-इलाज के लिये एक भी पैसा नहीं देने का भी आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत और घर खर्च के लिये पांच लाख रुपये प्रति माह देने की मांग की है। पांच अक्तूबर को गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने एक हजार जुर्माना लगाते हुए 17 अक्तूबर को पेशी का आदेश दिया था।
साल 2025 में, लखनऊ में ज्योति को अपने घर के बाहर रोते-बिलखते देखा गया, जब पुलिस अधिकारियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। ज्योति ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उस समय कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया गया था, और उसे केवल चल रही कानूनी कार्यवाही के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
पुलिस के बार-बार थाने चलने के अनुरोध के बावजूद, ज्योति ने जाने से इनकार कर दिया और अधिकारियों पर उसे सबके सामने अपमानित करने का आरोप लगाया। एक अधिकारी ने बताया कि दंपति के बीच कानूनी कार्यवाही चल रही है और ज्योति द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर पवन सिंह पर हत्या का आरोप लगाया गया था।
ज्योति ने इस बात से इनकार किया और कहा कि उसकी शिकायत केवल गुजारे-भत्ते (मेंटेनेंस) से जुड़ी थी, न कि किसी आपराधिक मामले से। इसके बाद ज्योति ने अपने पति पर बेवफाई का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि चुनाव के कुछ ही समय बाद, पवन सिंह उसके सामने ही एक दूसरी महिला को होटल ले गए थे।
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