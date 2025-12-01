शादी के पांच दिन बाद दुल्हन के सामने पति और ननद की मौत, डंपर से जा भिड़ी बेकाबू कार

संक्षेप: राष्ट्रीय राजमार्ग पर औराई के विक्रमपुर गांव के पास रविवार को डंपर में एक बेकाबू कार भिड़ गई। इससे कार में सवार भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो लोगों को ट्रॉमा सेंटर औराई से अन्यत्र रेफर कर दिया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर औराई के विक्रमपुर गांव के पास रविवार को डंपर में एक बेकाबू कार भिड़ गई। इससे कार में सवार भाई-बहन की मौत हो गई। भाई की शादी 5 दिन पहले ही हुई थी। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो लोगों को ट्रॉमा सेंटर औराई से अन्यत्र रेफर कर दिया गया। मामला संज्ञान में आते ही डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ट्रॉमा सेंटर औराई पर पहुंचे। कार में सवार भाई वाराणसी तो बहन प्रयागराज की निवासी थी।

40 वर्षीय विनय कुमार श्रीवास्तव निवासी गिलट बाजार सेंट्रल जेल के पीछे पानी टंकी वाराणसी कार में दो बहनों, पत्नी और भांजों के साथ प्रयागराज जा रहा था। वह 43 वर्षीय बहन श्वेता श्रीवास्तव पत्नी दिपेश कुमार श्रीवास्तव बीडीए कॉलोनी चांदमारी जार्ज टाउन प्रयागराज और बड़ी बहन सीता श्रीवास्त्व पत्नी दिनेश श्रीवास्तव निवासी प्रयागराज, भांजा जयश श्रीवास्तव दस वर्षीय पुत्र दिपेश श्रीवास्तव और पत्नी श्रेया श्रीवास्तव के साथ कार में सवार होकर प्रयागराज जा रहा था।

दोनों बहनें 25 नवंबर को भाई की शादी में शामिल होने आईं थीं। शादी के बाद वह पत्नी, बहन और भांजे के साथ प्रयागराज जा रहा था। इसी बीच उक्त स्थान पर पहुंचते ही अचानक कार अनियंत्रित होकर डंपर में भिड़ गई। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों वाहनों में भिड़ंत होने की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं किसी ने इसकी सूचना थाने में दे दी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम स्थल पर पहुंच गई और घायलों को ट्रॉमा सेंटर औराई में इलाज के लिए लाया गया।

गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय विनय श्रीवास्तव और 43 वर्षीय बहन श्वेता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि पत्नी श्रेया और बड़ी बहन सीता को इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। वहीं दस वर्षीय भांजे जयश का उपचार औराई ट्रॉमा सेंटर में ही हुआ। सड़क हादसे में भाई-बहन की दर्दनाक मौत होने से पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।