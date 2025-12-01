Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bhadohi Road Accident car Collided in Dumper Brother Sister Died three injured
शादी के पांच दिन बाद दुल्हन के सामने पति और ननद की मौत, डंपर से जा भिड़ी बेकाबू कार

शादी के पांच दिन बाद दुल्हन के सामने पति और ननद की मौत, डंपर से जा भिड़ी बेकाबू कार

संक्षेप:

राष्ट्रीय राजमार्ग पर औराई के विक्रमपुर गांव के पास रविवार को डंपर में एक बेकाबू कार भिड़ गई। इससे कार में सवार भाई-बहन की मौत हो गई। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो लोगों को ट्रॉमा सेंटर औराई से अन्यत्र रेफर कर दिया गया।

Mon, 1 Dec 2025 11:10 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, बाबूसराय/ औराई
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय राजमार्ग पर औराई के विक्रमपुर गांव के पास रविवार को डंपर में एक बेकाबू कार भिड़ गई। इससे कार में सवार भाई-बहन की मौत हो गई। भाई की शादी 5 दिन पहले ही हुई थी। वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दो लोगों को ट्रॉमा सेंटर औराई से अन्यत्र रेफर कर दिया गया। मामला संज्ञान में आते ही डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ट्रॉमा सेंटर औराई पर पहुंचे। कार में सवार भाई वाराणसी तो बहन प्रयागराज की निवासी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

40 वर्षीय विनय कुमार श्रीवास्तव निवासी गिलट बाजार सेंट्रल जेल के पीछे पानी टंकी वाराणसी कार में दो बहनों, पत्नी और भांजों के साथ प्रयागराज जा रहा था। वह 43 वर्षीय बहन श्वेता श्रीवास्तव पत्नी दिपेश कुमार श्रीवास्तव बीडीए कॉलोनी चांदमारी जार्ज टाउन प्रयागराज और बड़ी बहन सीता श्रीवास्त्व पत्नी दिनेश श्रीवास्तव निवासी प्रयागराज, भांजा जयश श्रीवास्तव दस वर्षीय पुत्र दिपेश श्रीवास्तव और पत्नी श्रेया श्रीवास्तव के साथ कार में सवार होकर प्रयागराज जा रहा था।

ये भी पढ़ें:घर से गायब नाबालिग मिली बेसुध, सहेली के पिता ने दोस्तों संग मिल किया गैंगरेप

दोनों बहनें 25 नवंबर को भाई की शादी में शामिल होने आईं थीं। शादी के बाद वह पत्नी, बहन और भांजे के साथ प्रयागराज जा रहा था। इसी बीच उक्त स्थान पर पहुंचते ही अचानक कार अनियंत्रित होकर डंपर में भिड़ गई। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों वाहनों में भिड़ंत होने की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं किसी ने इसकी सूचना थाने में दे दी। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस टीम स्थल पर पहुंच गई और घायलों को ट्रॉमा सेंटर औराई में इलाज के लिए लाया गया।

गंभीर रूप से घायल 40 वर्षीय विनय श्रीवास्तव और 43 वर्षीय बहन श्वेता को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि पत्नी श्रेया और बड़ी बहन सीता को इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया। वहीं दस वर्षीय भांजे जयश का उपचार औराई ट्रॉमा सेंटर में ही हुआ। सड़क हादसे में भाई-बहन की दर्दनाक मौत होने से पीड़ित परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बेटे की शादी के तीन दिन बाद ही मौत से टूटे परिजन

ज्ञानपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर विक्रमपुर गांव के समीप रविवार को दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय विनय श्रीवास्तव की मौत हो गई। शादी के तीन दिन बाद ही विनय की मौत होने से परिजनों पर मानों गम का पहाड़ टूट पड़ा है। घरवालों का विलाप सुन लोगों का कलेजा फटा जा रहा था। 25 नवंबर को शादी संपन्न हुई और रविवार को वह बहनों को भांजे और पत्नी के साथ प्रयागराज छोड़ने जा रहा था। इस बीच सड़क हादसे में भाई-बहन की मौत से पीड़ित परिजन टूट गए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Up News UP Top News Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |