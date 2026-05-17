पति ने मारा थप्पड़ तो गुस्साई पत्नी ने पेट में घोंपी हंसिया, कमरे में खून बहा तो मचा शोर
भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के हरिचंदनपुर (भगवानीपुर) गांव में पत्नी ने 32 वर्षीय पति राजू पटेल के पेट में लोहे की हंसिया से वार कर दिया। जिसके बाद युवक की हालत गंभीर हो गई।
यूपी के भदोही में एक पत्नी ने विवाद के बाद गुस्से में पति के पेट में हंसिया घोंप दिया क्योंकि पति ने उसे थप्पड़ मारा था। बताया जा रहा है कि भदोही के चौरी थाना क्षेत्र के हरिचंदनपुर (भगवानीपुर) गांव में पत्नी ने 32 वर्षीय पति राजू पटेल के पेट में लोहे की हंसिया से वार कर दिया। जिसके बाद युवक की हालत गंभीर हो गई। एमबीएस इलाज को ले जाने पर अन्यत्र रेफर कर दिया गया। शनिवार दोपहर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उधर, पुलिस को प्रकरण की जानकारी देर शाम तक नहीं दी गई थी।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार उक्त गांव निवासी राम दुलार के एकलौते बेटे राजू पटेल मुंबई में रहकर नौकरी करते थे। इधर, तीन माह से वह घर पर रहकर शादियों में भोजन बनाने का काम करते हैं। उनके अधिक शराब पीने को लेकर पत्नी अक्सर विरोध करती थी। शनिवार को दोपहर में भी इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। आक्रोशित युवक ने पत्नी को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पत्नी ने भी गुस्से में पास में रखे लोहे की हंसिया को पति के पेट में घोंप दिया। उसके शोर मचाने के साथ ही कमरे में खून बहने पर स्वजन पहुंचे।
बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल, भदोही में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने अन्यत्र रेफर कर दिया। अब युवक का इलाज भदोही के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि राजू पटेल की शादी करीब 10 साल पहले रेनू देवी के साथ हुई थी। दोनों को एक पांच साल की बेटी भूमि है। पिता राम दुलार पटेल, माता हीरावती देवी का रो रोकर बुरा हाल है। पत्नी को भी गुस्से में अपने किए पर पछतावा हो रहा है।
पुलिस का कहना है कि देर शाम तक इस घटना की जानकारी हुई। हालांकि मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद ही मामले में आगे की जांच या कार्रवाई की जाएगी। वहीं, युवक का गंभीर हालत में अभी इलाज जारी है। परिवार से बात करने के बाद युवक के बयान दर्ज किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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