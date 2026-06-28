बिजली सप्लाई में यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य, 32673 मेगावाट की पूरी की रिकॉर्ड मांग

यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूपीपीसीएल के मुताबिक 32673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग पूरी करते हुए देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बन गया है।

UP News: भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति में नया रिकॉर्ड बना दिया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अनुसार, राज्य ने 24 जून को 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली मांग पूरी करते हुए देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला राज्य बनने का दावा किया है। यूपी मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इससे पहले एके शर्मा ने इस उपलब्धि के लिए जनता और बिजली विभाग के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को शुभकामनाएं दी थी।

यूपीपीसीएल के अनुसार 19 जून से उत्तर प्रदेश लगातार डिमांड आधारित बिजली आपूर्ति में देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। इस दौरान प्रदेश ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड कायम किया है। आंकड़ों के अनुसार 24 जून की रात करीब 9:51 बजे प्रदेश में 32,673 मेगावाट की अब तक की सर्वाधिक पीक डिमांड पूरी की गई। इससे पहले 23 जून को 32,405 मेगावाट, 21 जून को 32,348 मेगावाट, 22 जून को 31,841 मेगावाट, 20 जून को 31,549 मेगावाट तथा 19 जून को 30,968 मेगावाट बिजली आपूर्ति दर्ज की गई थी। इसके अलावा 25 जून को 31,852 मेगावाट, 26 जून को 31,839 मेगावाट तथा 27 जून को 31,949 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई।

लखनऊ-कानपुर समेत अन्य महानगरों में 24 घंटे बिजली का दावा यूपीपीसीएल के अनुसार भीषण गर्मी और रिकॉर्ड स्तर की बिजली मांग के बावजूद प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित बिजली आपूर्ति में यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य, 32673 मेगावाट की पूरी की रिकॉर्ड डिमांड की जा रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे महानगरों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे तक आपूर्ति बनाए रखी गई है।