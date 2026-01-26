यूपी में युवक का अपहरण, इलाके में फैली दहशत, पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज

संक्षेप: यूपी के बस्ती जिले में युवक का अपहरण हो गया है। अपहृत युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान तेज कर दिया है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुस्साहिक वारदात की खबर आ रही है। यहां दिनदहाड़े मारपीट कर एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहृत युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान तेज कर दिया है। युवक के अपहरण के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

गौर थाना क्षेत्र के सांवडीह गांव निवासी लाल बहादुर ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित ने अपनी तहरीर में बताया है कि सोमवार की दोपहर वाल्टरगंज क्षेत्र के रहने वाले युवक ने उनके पुत्र सतीश को बिरऊपुर चौराहे पर बुलाया। वहां पहुंचते ही आरोपी ने गालियां देते हुए लात-मुक्का और डंडे से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के बाद सतीश को जबरन उठा ले गए। घटना को अंजाम देने में आरोपी के साथ लगभग 20 अज्ञात लोग भी शामिल थे। तहरीर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।