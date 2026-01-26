यूपी में युवक का अपहरण, इलाके में फैली दहशत, पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज
यूपी के बस्ती जिले में युवक का अपहरण हो गया है। अपहृत युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान तेज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के बस्ती में दुस्साहिक वारदात की खबर आ रही है। यहां दिनदहाड़े मारपीट कर एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। अपहृत युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल के आसपास सर्च अभियान तेज कर दिया है। युवक के अपहरण के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
गौर थाना क्षेत्र के सांवडीह गांव निवासी लाल बहादुर ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़ित ने अपनी तहरीर में बताया है कि सोमवार की दोपहर वाल्टरगंज क्षेत्र के रहने वाले युवक ने उनके पुत्र सतीश को बिरऊपुर चौराहे पर बुलाया। वहां पहुंचते ही आरोपी ने गालियां देते हुए लात-मुक्का और डंडे से पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के बाद सतीश को जबरन उठा ले गए। घटना को अंजाम देने में आरोपी के साथ लगभग 20 अज्ञात लोग भी शामिल थे। तहरीर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
घटनास्थल से लेकर आसपास के जंगलों में सर्च अभियान तेज
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। केस दर्ज करने बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई है। पुलिस ने अपहृत युवक की तलाश में घटनास्थल से लेकर आसपास के जंगलों में सर्च अभियान तेज कर दिया है। अपहरण की खबर इलाके में फैलते ही दहशत फैल गई। इस बावत थानाध्यक्ष गौर संतोष कुमार ने बताया कि अपहत युवक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश में पुलिस टीम सर्च अभियान चला रही है। इसके साथ ही आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की टीम लगी हुई है।