कई बार बर्तन धोने को कहा लेकिन पति ने किया अनसुना, पत्नी ने बुलाई पुलिस और फिर...
यूपी के बस्ती में सोनहा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बुधवार की देर शाम एक अजब मामला सामने आया। पति ने बर्तन धुलने से इनकार किया तो पत्नी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।
यूपी के बस्ती में सोनहा थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बुधवार की देर शाम एक अजब मामला सामने आया। पति ने बर्तन धुलने से इनकार किया तो पत्नी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दोनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। पत्नी का कहना है कि उसने कई बार पति को बर्तन धोने के लिए कहा लेकिन उसने अनसुना कर दिया। इसके बाद उसने पुलिस बुलाई थी। वहीं पति किसी भी तरह से कोई बात नहीं की।
महिला ने डायल 112 पर फोन किया और पति पर मारने-पीटने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आपस में झगड़ रहे दंपति से घटना का कारण पूछा तो महिला ने आरोप लगाया कि उसने कई बार पति से बर्तन धुलने के लिए कहा, लेकिन वह उसकी बात को नजरअंदाज कर दे रहा है। शाम तक जूठे बर्तन पड़े रहे तो उसने सवाल किया कि बर्तन साफ नहीं होंगे तो रात में खाना कैसे बनेगा? इसी बात को लेकर दोनों के बीच झड़प हो गई।
पुलिस कर्मियों ने पति से पूछताछ की तो उसने चुप्पी साधे रखी। पुलिस ने दोनों को काफी देर तक समझाया-बुझाया। इसके बाद दोनों शांत हुए। विवाद खत्म कराने के बाद पुलिस लौट गई। पति-पत्नी की दो साल पूर्व शादी हुई थी। दोनों की अभी कोई संतान नहीं है। इस घटना को लेकर जहां पुलिसकर्मी हत्प्रभ रहे वहीं गांव में खूब चर्चा हो रही है। इस बाबत सोनहा थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि दंपति को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है।
फिल्मी स्टाइल में नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर
वहीं, चौरीचौरा इलाके में बुधवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक युवक किशोरी को प्रेमजाल में फंसाकर फिल्मी स्टाइल में उसे बाइक से मंदिर ले गया और उसकी मांग में सिन्दूर भर दिया। उधर, बेटी के लापता होने पर परिजन भी खोजते हुए मंदिर पहुंच गए। बेटी की मांग में सिन्दूर देखकर उनके होश उड़ गए और वह सीधे थाने पहुंचे। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
चौरीचौरा इलाके के एक गांव में रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को दूसरे गांव का रहने वाले शिवा निषाद ने प्रेमजाल में फंसा लिया है। वह काफी दिनों से बेटी का पीछा कर रहा था। बुधवार को अचानक बेटी घर से लापता हो गई। गांव में पता करने पर मालूम हुआ कि शिवा निषाद बाइक से आया था और नाबालिग को साथ लेकर चला गया। इसके बाद से परिजन उसकी तलाश में जुट गए। परिजन आरोपी के घर के पास स्थित एक मंदिर में पहुंचे तो वहां पर युवक ने किशोरी की मांग में सिन्दूर भर दिया था। घटना की जानकारी पर पुलिस ने किशोरी को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेजा, जबकि आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें