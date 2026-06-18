पत्नी ने वीडियो वायरल होने पर की थी आत्महत्या, पति ने पोस्ट करने वाले के पिता को मार डाला

बस्ती में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी बुजुर्ग के बेटे से बदला लेने के लिए आया था। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग का बेटे के ऊपर आरोपी की पत्नी की वीडियो वायरल करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं।

यूपी में बस्ती के कलवारी क्षेत्र के कलवारी मुस्तहकम गांव में बुधवार को दिनदहाड़े एक बुजुर्ग की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार आरोपित ने पत्नी की खुदकुशी की रंजिश में यह वारदात की। बुजुर्ग के बेटे ने आरोपित की पत्नी का वीडियो वायरल कर दिया था।

दिनदहाड़े बांस से पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या कलवारी थानाक्षेत्र के कलवारी मुस्तहकम गांव में बुधवार को दिनदहाड़े एक बुजुर्ग की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपित ने पत्नी की खुदकुशी की रंजिश में यह वारदात की। बुजुर्ग के बेटे ने आरोपित की पत्नी का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद महिला को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा बुजुर्ग के बेटे पर दर्ज किया था।

कलवारी एहतमाली गांव निवासी मोहम्मद समी (65) बुधवार दोपहर में साइकिल से अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव के बाहर हाईवे किनारे पहुंचते ही कलवारी मुस्तहकम निवासी राजकुमार ने उस पर बांस के डंडे से हमला कर दिया। घटना के दौरान वहां पहुंची एक महिला ने बीचबचाव कर बुजुर्ग को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका। वारदात के समय हाईवे पर लोगों का आवागमन जारी था। किसी राहगीर ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी मौके से भाग गया। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गंभीर रूप से घायल मोहम्मद समी को सीएचसी कलवारी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जांच में घटना के पीछे आरोपी राजकुमार और मृतक मोहम्मद समी के पुत्र अली हुसैन के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। आरोपित के पुत्र अली हुसैन पर राजकुमार की पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज है। उस मामले में वह जमानत पर बाहर है। अपर पुलिस अधीक्षक, श्यामकांत ने कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपी राजकुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

बेटा नहीं मिला तो कर दी पिता की हत्या प्रारंभिक जांच में बुजुर्ग की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी राजकुमार अपनी पत्नी की मौत के बाद से मृतक के पुत्र अली हुसैन की तलाश कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को राजकुमार की पत्नी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतक मोहम्मद समी के पुत्र अली हुसैन पर उसका अश्लील वीडियो बनाने तथा उसका लगातार उत्पीड़न और शोषण करने का आरोप लगा था। आरोपों के आधार पर कलवारी पुलिस ने अली हुसैन के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया था।