मां बनी हैवान! कमरा बंद कर 6 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट, अपना भी गला काटा
यूपी के बस्ती में कप्तानगंज क्षेत्र स्थित हरदी गांव में एक महिला ने बुधवार की सुबह कमरा अंदर से बंद कर 6 वर्षीय बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। उसने अपना भी गला भी रेत लिया।
यूपी के बस्ती में कप्तानगंज क्षेत्र स्थित हरदी गांव में एक महिला ने बुधवार की सुबह कमरा अंदर से बंद कर 6 वर्षीय बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। उसने अपना भी गला भी रेत लिया। महिला का पति पोल्ट्री फार्म से घर पहुंचा और ग्रामीणों के सहयोग से कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर बेटे का शव और पत्नी को तड़पते देखा तो परेशान हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल भेजवाया जहां से उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने पति की तहरीर पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना से गांव में सनसनी मच गई है।
कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित हरदी निवासी संदीप सिंह पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। वह बुधवार की सुबह नाश्ता करने के बाद पोल्ट्री फार्म पर चले गए। घर पर उनकी मां, पत्नी और छह वर्षीय बेटा प्रभव सिंह था। प्रभव सिंह को स्कूल जाना था। तकरीबन आठ बजे प्रभव सिंह की मां कीर्ति सिंह उसे अपने बेडरूम में लेकर चली गई। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से प्रभव सिंह की चीखने-चिल्लाने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। प्रभव की प्रभव की चीख उसकी दादी सुनैना ने सुनली उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया लेकिन वह अंदर से बंद था। उन्होंने अपने बेटे संदीप को सूचना दी। मौके पर पहुंचे संदीप ने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा था।
कमरे के अंदर का दृश्य देखकर हर कोई कांप गया। प्रभव सिंह का गला दो स्थानों पर कटा था। उसकी मौत हो चुकी थी। पत्नी कीर्ति का भी गला कट गया था। वह तड़प रही थी। संदीप ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर एएसपी श्यामकांत, सीओ संजय सिंह, एसओ कप्तानगंज आलोक श्रीवास्तव अपने साथ फोरेंसिक टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने प्रभव का शव कब्जे में ले लिया और अपनी विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायल कीर्ति सिंह को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया। कप्तानगंज पुलिस ने संदीप सिंह की तहरीर पर पत्नी कीर्ति सिंह के खिलाफ बेटे की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
बिलख रही दादी ने कहा- आए दिन पौत्र की पिटाई करती थी बहू कीर्ति
कप्तानगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कप्तानगंज के हरदी गांव की घटना सुन हर कोई हतप्रभ दिखा। क्षेत्रीय लोग काफी संख्या में गांव की ओर रूख किया। लोग मां को कोसते हुए इस बात की चर्चा कर रहे थे किस तरह से मां ने अपने मासूम बेटे का गला रेत दिया। बिलखते हुए प्रभव की दादी सुनैना सिंह ने कहा कि आए दिन बह कीर्ति सिंह उनके पोते की पिटाई करती रहती थी। मौके पर पहुंचे हर किसी ने यही कहा कि आखिर एक मां का कलेजा कैसे नहीं पिघला।
हरदी गांव में पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। घर पर मौजूद दादी वहां पहुंच रहे लोगों ने रो-रोकर अपनी पीड़ा बयां करती दिखीं। उन्होंने कहा कि अक्सर बहू पिटाई करती थी, आज भी नाती की पिटाई कर रही थी। जब उसकी अचानक आवाज आना बंद हुआ तो अनहोनी की आशंका में पहुंची, कमरा अंदर से बंद था। फिर बेटे को सूचना दी। सूचना पर एएसी ने हरदी पहुंच कर मौके का मुआयना किया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। सीओ संजय सिंह, एसओ आलोक श्रीवास्तव, चौकी प्रभारी दुबौला आदि को आवश्यक निर्देश दिया।
इकलौती संतान था प्रभव
कप्तानगंज के हरदी गांव निवासी संदीप सिंह अपने माता-पिता के इकलौते संतान हैं। उनका विवाह 2019 में सहजनवां गोरखपुर निवासी कीर्ति सिंह के साथ हुई थी। शादी के एक साल बाद बेटा प्रभव पैदा हुआ था। उनका बेटा प्रभव सिंह इकलौती संतान था। अब घर का चिराग बुझ गया है।
बस्ती, एएसपी, श्यामकांत ने कहा कि कप्तागनंज के हरदी गांव की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से सजग है, मौके से साक्ष्य जुटाए। घटना के सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फोरेन्सिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपी मां का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। मा के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. आवश्यक कार्रवाई का निर्देश एसओ को दिया है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें