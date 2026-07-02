एक ही दिन दो शादियां तय कर लड़के ने बुना जाल, दो लड़कियों को फंसाया फिर खुद फंसा कि टूटे दोनों रिश्ते
बस्ती में एक ही दिन दो शादियां तय करके युवक फंस गया। दोनों युवतियों ने शादी से इनकार कर दिया। दोनों परिवारों को अलग-अलग जाति का बताकर उनसे दहेज ले लिया। एक परिवार तक खुद की मौत की सूचना पहुंचवा दी। लेकिन फिर राज खुला और वो फंस गया।
यूपी के बस्ती में एक युवक ने शातिर अंदाज में दो लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का सोचा। शायद इनमें से एक लड़की को वो अपनी पत्नी भी बना लेगा। लेकिन इससे पहले ही उसका राज खुल गया और उसकी दोनों ही शादियां टूट गईं। लड़का अपने बुने जाल में फंस गया और पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। लड़के ने दो लड़कियों से शादी तय करके दहेज के नाम पर लड़कियों को ठगा।
एक युवक द्वारा एक ही दिन दो अलग-अलग परिवारों में शादी तय करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने अपनी जाति छिपाकर दोनों परिवारों का विश्वास जीता, शादी तय की और दहेज के नाम पर नकदी भी ली। एक परिवार तक खुद की मौत की सूचना भिजवाई और दूसरे परिवार की युवती से शादी के दिन बुधवार को मामला खुलने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
नगर थानाक्षेत्र का युवक खुद को निजी स्कूल का शिक्षक बताता था। उसने दूसरी जाति की एक युवती से प्रेम संबंध स्थापित कर शादी तय की। आरोप है कि इस दौरान उसने दहेज के नाम पर 50 हजार नकदी भी ले ली। शादी के लिए एक जुलाई की तिथि तय हुई थी और मूड़घाट स्थित एक मैरिज हॉल बुक को कराया गया था। कुछ दिन पहले चौहान परिवार को सूचना मिली कि युवक की मौत हो गई है। बाद में युवती को पता चला कि युवक जीवित है और एक जुलाई को ही सिविल लाइन स्थित दूसरे मैरिज हॉल में उसकी शादी होने वाली है। इसी दौरान जांच में सामने आया कि युवक दूसरी जाति का है और उसने अपनी दूसरी शादी भी सजातीय युवती से तय कर रखी थी। आरोप है कि सजातीय परिवार से भी दहेज के नाम पर डेढ़ लाख रुपये नकद लिए गए थे।
दोनों शादियों की तारीख एक ही दिन तय होने से मामला खुल गया। सूचना मिलने पर पहली युवती युवती कोतवाली पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों और युवक को पुलिस के सामने बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी नगर सतेन्द्र भूषण की मौजूदगी में बातचीत के दौरान युवक की कथित धोखाधड़ी सामने आई। इसके बाद दोनों युवतियों ने ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। दोनों परिवारों ने युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत सीओ सिटी सतेन्द्र भूषण ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें