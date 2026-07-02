Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक ही दिन दो शादियां तय कर लड़के ने बुना जाल, दो लड़कियों को फंसाया फिर खुद फंसा कि टूटे दोनों रिश्ते

Srishti Kunj निज संवाददाता, बस्ती
Follow us on Google News
share

बस्ती में एक ही दिन दो शादियां तय करके युवक फंस गया। दोनों युवतियों ने शादी से इनकार कर दिया। दोनों परिवारों को अलग-अलग जाति का बताकर उनसे दहेज ले लिया। एक परिवार तक खुद की मौत की सूचना पहुंचवा दी। लेकिन फिर राज खुला और वो फंस गया।

एक ही दिन दो शादियां तय कर लड़के ने बुना जाल, दो लड़कियों को फंसाया फिर खुद फंसा कि टूटे दोनों रिश्ते

यूपी के बस्ती में एक युवक ने शातिर अंदाज में दो लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें लूटने का सोचा। शायद इनमें से एक लड़की को वो अपनी पत्नी भी बना लेगा। लेकिन इससे पहले ही उसका राज खुल गया और उसकी दोनों ही शादियां टूट गईं। लड़का अपने बुने जाल में फंस गया और पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। लड़के ने दो लड़कियों से शादी तय करके दहेज के नाम पर लड़कियों को ठगा।

एक युवक द्वारा एक ही दिन दो अलग-अलग परिवारों में शादी तय करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने अपनी जाति छिपाकर दोनों परिवारों का विश्वास जीता, शादी तय की और दहेज के नाम पर नकदी भी ली। एक परिवार तक खुद की मौत की सूचना भिजवाई और दूसरे परिवार की युवती से शादी के दिन बुधवार को मामला खुलने पर हंगामा हो गया। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर चढ़ावा मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट से बचें, यूपी पुलिस ले रही ये एक्शन

नगर थानाक्षेत्र का युवक खुद को निजी स्कूल का शिक्षक बताता था। उसने दूसरी जाति की एक युवती से प्रेम संबंध स्थापित कर शादी तय की। आरोप है कि इस दौरान उसने दहेज के नाम पर 50 हजार नकदी भी ले ली। शादी के लिए एक जुलाई की तिथि तय हुई थी और मूड़घाट स्थित एक मैरिज हॉल बुक को कराया गया था। कुछ दिन पहले चौहान परिवार को सूचना मिली कि युवक की मौत हो गई है। बाद में युवती को पता चला कि युवक जीवित है और एक जुलाई को ही सिविल लाइन स्थित दूसरे मैरिज हॉल में उसकी शादी होने वाली है। इसी दौरान जांच में सामने आया कि युवक दूसरी जाति का है और उसने अपनी दूसरी शादी भी सजातीय युवती से तय कर रखी थी। आरोप है कि सजातीय परिवार से भी दहेज के नाम पर डेढ़ लाख रुपये नकद लिए गए थे।

ये भी पढ़ें:राममंदिर का आनलाइन चढ़ावा भी जांच के दायरे में, अविनाश के कमरे से मिला कोड बॉक्स

दोनों शादियों की तारीख एक ही दिन तय होने से मामला खुल गया। सूचना मिलने पर पहली युवती युवती कोतवाली पहुंची, जिसके बाद दोनों पक्षों और युवक को पुलिस के सामने बुलाया गया। क्षेत्राधिकारी नगर सतेन्द्र भूषण की मौजूदगी में बातचीत के दौरान युवक की कथित धोखाधड़ी सामने आई। इसके बाद दोनों युवतियों ने ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से साफ इनकार कर दिया। दोनों परिवारों ने युवक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बाबत सीओ सिटी सतेन्द्र भूषण ने बताया कि युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस एनकाउंटर 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर, दरोगा और सिपाही भी घायल

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir Controversy UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।