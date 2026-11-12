युवती के दरवाजे पर प्रेमी ने खुद को गोली से उड़ाया, बात कराने की थी जिद

बस्ती में युवती के दरवाजे पर प्रेमी ने खुद को गोली से उड़ा लिया। शिवकुमार उर्फ गनई युवती से एकतरफा प्रेम करता था। सोमवार को युवती की शिकायत पर पुलिस ने गनई को उठाया भी था। शिवकुमार के गोली मारने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची।

बस्ती, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के बस्ती में हर्रैया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बुधवार की सुबह एक युवती के दरवाजे पर पहुंच कर एक युवक ने उससे बात कराने की जिद की। युवती के परिजनों ने समझाने की कोशिश की तो उसने खुद को तमंचे से गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चर्चा है कि वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था। उससे शादी की जिद कर रहा था। उसके इस आत्मघाती कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हालांकि हिन्दुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरपुर गांव निवासी रामबुझारत का पुत्र शिवकुमार उर्फ गनई (30) अपनी रिश्तेदारी की ही एक युवती से एकतरफा प्रेम करता था। युवती की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी। उसकी शादी कहीं और तय होने के बाद शिवकुमार उर्फ गनई उसे तोड़वाने की कोशिश कर रहा था। वह युवती से ही शादी करने की जिद पर अड़ा था।

युवक की हरकतों से परेशान युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत परशुरामपुर थाने की पुलिस से की थी। पुलिस ने सोमवार को युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसे रिश्तेदारी और रिश्ते की मर्यादा समझाते हुए युवती को परेशान नहीं करने की सख्त हिदायत दी थी। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। घर जाने के बाद युवक फिर वही हरकतें करने लगा।

मंगलवार सुबह शिवकुमार उर्फ गनई सब्जी लेने के बहाने घर से निकला और हाथ में तमंचा लिए युवती के घर पहुंच गया। उसने युवती से बातचीत करने की जिद की। ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दे डाली। ग्रामीण उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तभी उसने खुद को गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के पास तमंचा कहां से आया और घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस बाबत क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए हैं।

सगी बुआ की बेटी से शादी की जिद पर अड़ा था युवक युवक जिस युवती से शादी करने की जिद कर रहा था, वह रिश्ते में उसकी सगी बुआ की बेटी थी। इस लिहाज से युवती उसकी बहन लगती थी। इसके बावजूद युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद उसने शादी तुड़वाने का प्रयास भी किया। इसी से परेशान होकर युवती के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी।

तीन मिनट दो सेकेंड के वीडियो में कैद हुई घटना युवक के आत्मघाती कदम उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब तीन मिनट दो सेकेंड के इस वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लेकर घूमता नजर आ रहा है। इस दौरान वह तमंचे को कभी अपने सिर से सटाता तो कभी इधर-उधर घूमता दिखाई देता है। कुछ देर बाद उसने तमंचे को सीने से सटाकर गोली मार ली।