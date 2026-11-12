युवती के दरवाजे पर प्रेमी ने खुद को गोली से उड़ाया, बात कराने की थी जिद
बस्ती में युवती के दरवाजे पर प्रेमी ने खुद को गोली से उड़ा लिया। शिवकुमार उर्फ गनई युवती से एकतरफा प्रेम करता था। सोमवार को युवती की शिकायत पर पुलिस ने गनई को उठाया भी था। शिवकुमार के गोली मारने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची।
बस्ती, हिन्दुस्तान संवाददाता। यूपी के बस्ती में हर्रैया थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में बुधवार की सुबह एक युवती के दरवाजे पर पहुंच कर एक युवक ने उससे बात कराने की जिद की। युवती के परिजनों ने समझाने की कोशिश की तो उसने खुद को तमंचे से गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चर्चा है कि वह युवती से एकतरफा प्रेम करता था। उससे शादी की जिद कर रहा था। उसके इस आत्मघाती कदम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हालांकि हिन्दुस्तान समाचार पत्र वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। परशुरामपुर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरपुर गांव निवासी रामबुझारत का पुत्र शिवकुमार उर्फ गनई (30) अपनी रिश्तेदारी की ही एक युवती से एकतरफा प्रेम करता था। युवती की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी थी। उसकी शादी कहीं और तय होने के बाद शिवकुमार उर्फ गनई उसे तोड़वाने की कोशिश कर रहा था। वह युवती से ही शादी करने की जिद पर अड़ा था।
युवक की हरकतों से परेशान युवती के परिजनों ने इसकी शिकायत परशुरामपुर थाने की पुलिस से की थी। पुलिस ने सोमवार को युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। उसे रिश्तेदारी और रिश्ते की मर्यादा समझाते हुए युवती को परेशान नहीं करने की सख्त हिदायत दी थी। बाद में पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। घर जाने के बाद युवक फिर वही हरकतें करने लगा।
मंगलवार सुबह शिवकुमार उर्फ गनई सब्जी लेने के बहाने घर से निकला और हाथ में तमंचा लिए युवती के घर पहुंच गया। उसने युवती से बातचीत करने की जिद की। ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दे डाली। ग्रामीण उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे कि तभी उसने खुद को गोली मार ली। उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के पास तमंचा कहां से आया और घटना के पीछे की परिस्थितियां क्या थीं, इसकी भी जांच की जा रही है। इस बाबत क्षेत्राधिकारी स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए हैं।
सगी बुआ की बेटी से शादी की जिद पर अड़ा था युवक
युवक जिस युवती से शादी करने की जिद कर रहा था, वह रिश्ते में उसकी सगी बुआ की बेटी थी। इस लिहाज से युवती उसकी बहन लगती थी। इसके बावजूद युवक उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद उसने शादी तुड़वाने का प्रयास भी किया। इसी से परेशान होकर युवती के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी।
तीन मिनट दो सेकेंड के वीडियो में कैद हुई घटना
युवक के आत्मघाती कदम उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब तीन मिनट दो सेकेंड के इस वीडियो में युवक हाथ में तमंचा लेकर घूमता नजर आ रहा है। इस दौरान वह तमंचे को कभी अपने सिर से सटाता तो कभी इधर-उधर घूमता दिखाई देता है। कुछ देर बाद उसने तमंचे को सीने से सटाकर गोली मार ली।
गोली लगते ही वह जमीन पर बिछाई गई पीले रंग की पॉलीथिन पर गिर पड़ा। पॉलीथिन पर धान फैलाया गया था। युवक के गिरते ही मौके पर खून फैल गया। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें