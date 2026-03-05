साथ में जहर खाने से मना करने पर किया था 12वीं की छात्रा का कत्ल, रेप आरोपी ने गोलियों से भूना
यूपी के बस्ती में कलवारी थानाक्षेत्र में सोमवार देर रात दुष्कर्म के आरोपी ने बिस्तर पर सोते समय 12वीं की छात्रा को गोलियों से भून दिया। हमलावर ने छात्रा के सीने और सिर पर गोलियां मारीं। पास में ही दूसरे बिस्तर पर सो रहे भाई और मां ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो महिला के सीने पर असलहा तान दिया और धमकाते हुए भाग निकला।
वारदात की सूचना मिलते ही एएसपी श्यामकांत, सीओ कलवारी संजय सिंह के साथ कलवारी व नगर थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। छात्रा को एंबुलेंस से सीएचसी भेजा गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। एएसपी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुख्य आरोपी मंदीप समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। चार आरोपितों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। मृतका की मां का आरोप है कि गांव का मंदीप उनकी बेटी को कक्षा नौ से ही बहला-फुसला रहा था। उसके साथ गलत हरकत कर अश्लील फोटो बना लिया था।
शादी नहीं करने पर साथ में जहर खाने का युवक ने बनाया था दबाव
कलवारी थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या की घटना ने झकझोंर कर रख दिया है। कक्षा नौ में पढ़ रही छात्रा नाबालिग थी, तभी से गांव का ही आरोपी मंदीप उसके पीछे पड़ गया था। छात्रा की मां का आरोप है कि उसने लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी बेटी का अश्लील फोटो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वह तीन साल तक परेशान करता रहा। वह उसकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया।
आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी उसके पीछे पड़ा रहा। वह मंदिर में शादी कर भाग चलने का दबाव बनाने लगा, लेकिन वह राजी नहीं हुई। मां का आरोप है कि एक दिन साइकिल से स्कूल जाते वक्त बेटी को मंदीप ने अपने एक दोस्त की मदद से रास्ते में रोक लिया और जबरन गाड़ी पर बैठा ले गया। उसे सिंदूर लगाकर फोटो भी खींच लिया और उसके साथ भागने का दबाव बनाया। उसकी बेटी नहीं मानी तो कहा कि दोनों साथ में जहर खाकर जान दे देते हैं या नदी में कूद जाते हैं।
उसकी बेटी जब किसी भी तरह से उसके झांसे में नहीं आई तो उसने 19 दिसंबर 2025 को बेटी का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसकी जानकारी होने पर जब वह मंदीप के घर गई तो वहां उसके परिजनों व अन्य ने अपमानित कर उसे भगा दिया। उसने थाने पर जाकर शिकायत की। लेकिन तहरीर बदलकर देने की बात कही गई। उच्चाधिकारियों से शिकायत की। प्रकरण में कलवारी थाने में आईटी एक्ट, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से फरार आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया और सोमवार की देर रात गोली मारकर उसकी बेटी की हत्या कर दी।
इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
मर्डर केस में कलवारी पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यारोपी मंदीप पासवान के अलावा संदीप, नेहा, तारा, राकेश, सुरेन्द्र, गुड्डू (प्रधान), गुलशन, संतोष यादव (प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य) और अन्तु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरार मंदीप की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं।
