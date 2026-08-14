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नीट में कम अंक आने के बाद बीमार हुई छात्रा की मौत, परीक्षा के बाद से थी निराश

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, बस्ती
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नीट परीक्षा में कम अंक आने से बीमार चल रही छात्रा की मौत हो गई। आकांक्षा लालगंज थाना क्षेत्र के बर्रोहिया की रहने वाली थी। इलाज के दौरान लखनऊ में बुधवार की देर शाम आकांक्षा ने दम तोड़ दिया।

Girl death
नीट परीक्षा में कम अंक आने के बाद बीमार हुई छात्रा की इलाज के दौरान मौत

यूपी के बस्ती की एक छात्रा की मौत हो गई। लालगंज थाना क्षेत्र स्थित बर्रोहिया गांव निवासिनी एक छात्रा की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। पहली बार नीट में छात्रा को अच्छा अंक मिलने का भरोसा था। दोबारा आयोजित नीट के ठीक पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई। जैसे-तैसे परीक्षा दी और अंक भी कम आया जिससे वह निराश थी। इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ती चली गई। उसे इलाज के लिए लखनऊ में ले जाया गया था। बुधवार को इलाज के दौरान आकांक्षा ने दम तोड़ दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बर्रोहिया निवासी कांशीराम पटेल बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी तैनाती विकास खंड रुधौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय परसिया में है। उनकी पत्नी माधुरी पटेल विकास खंड बनकटी के बर्रोहिया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र हैं। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी आकांक्षा पटेल (21) ने पिछले वर्ष बस्ती स्थित श्रीराम पब्लिक स्कूल से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह नीट 2026 की तैयारी कर रही थी। पहली बार आयोजित परीक्षा में आकांक्षा का पेपर काफी अच्छा हुआ था। परीक्षा देकर घर लौटी तो उसे पूरा भरोसा था कि उसका चयन हो जाएगा। परीक्षा निरस्त होने के कारण परीक्षा दोबारा आयोजित हुई।

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दोबारा आयोजित हुई परीक्षा के ठीक पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई। पिता के समझाने पर उसने बड़ी मुश्किलों से परीक्षा दी। इस परीक्षा में उसे कम अंक मिले। परिजनों के अनुसार परीक्षा परिणाम में सफलता नहीं मिलने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। वह बीमार पड़ गई और उसका इलाज लखनऊ में शुरू हो गया था। बुधवार की देर शाम इलाज के दौरान आकांक्षा ने दम तोड़ दिया। आकांक्षा की छोटी बहन वर्तमान में राजकीय पॉलीटेक्निक, लखनऊ में पढ़ती है। आकांक्षा की मौत से परिवार सदमे में है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

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परिवार का कहना है कि आकांक्षा को पहले आयोजित हुई नीट परीक्षा में 565 अंक मिले थे। इसके बाद परीक्षा निरस्त हो गई। उसने दोबारा तैयारी की लेकिन तबियत खराब रहने के कारण वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाई। दोबारा हुई परीक्षा में उसे केवल 356 अंक मिले। इसके बाद से वो और परेशान और बीमार रहने लगी। उसका लखनऊ शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बुधवार को अचानक उसकी तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन उसे बेहतर उपचार के लिए लखनऊ ले जा रहे थे। रास्ते में रात करीब आठ बजे उसकी मौत हो गई।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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