बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग

संक्षेप: अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए।

लालगंज थाना क्षेत्र के खोरिया निवासी अमरनाथ उपाध्याय के पिता का स्वर्गवास मंगलवार को हो गया था। बुधवार को परिजन अंतिम संस्कार के लिए बस से अयोध्या जा रहे थे। अमरनाथ के ममेरे भाई हरिकेश पांडेय ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे बस छावनी और परसरामपुर थाना क्षेत्र के मध्य स्थित निर्माणधीन रिंगरोड फ्लाईओवर के आगे निकली तो बुलेट पर सवार दो युवकों ने साइड न मिलने पर ड्राइवर को अपशब्द कहा और रुकने का इशारा करने लगे। चालक ने बस की गति धीमी की तो बुलेट पर पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा और फायरिंग कर दी। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। आरोप है कि बुलेट सवार दबंगों ने ओवरटेक करने को लेकर चालक से बस रोकने को कहा। बुलेट के पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसने धमकाते हुए एक बस के दरवाजे के पास फायर झोंक दिया।