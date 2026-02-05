Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Basti Ayodhya Highway Firing on Bus Carrying Dead body after dispute over giving side
बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग

बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग

संक्षेप:

अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए।

Feb 05, 2026 08:30 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, बस्ती
share Share
Follow Us on

अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि 'हिन्दुस्तान' वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लालगंज थाना क्षेत्र के खोरिया निवासी अमरनाथ उपाध्याय के पिता का स्वर्गवास मंगलवार को हो गया था। बुधवार को परिजन अंतिम संस्कार के लिए बस से अयोध्या जा रहे थे। अमरनाथ के ममेरे भाई हरिकेश पांडेय ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे बस छावनी और परसरामपुर थाना क्षेत्र के मध्य स्थित निर्माणधीन रिंगरोड फ्लाईओवर के आगे निकली तो बुलेट पर सवार दो युवकों ने साइड न मिलने पर ड्राइवर को अपशब्द कहा और रुकने का इशारा करने लगे। चालक ने बस की गति धीमी की तो बुलेट पर पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा और फायरिंग कर दी। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपितों की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें:एक ही कुत्ते ने दो घंटे में 11 लोगों को काटा, बच्ची का गाल नोंचा, हालत गंभीर

बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत

बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। आरोप है कि बुलेट सवार दबंगों ने ओवरटेक करने को लेकर चालक से बस रोकने को कहा। बुलेट के पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसने धमकाते हुए एक बस के दरवाजे के पास फायर झोंक दिया।

बताया जा रहा है कि दबंगों ने दो फायर किए। गोली बस के शीशे पर लगी। इससे बस में सवार लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बस में सवार लोगों ने फायर करने वाले को दौड़ाकर पकड़ना चाहा तो वह अपने साथी के साथ भाग निकला। बस में सवार किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंदन कुमार ने बताया कि घटनास्थल परसरामपुर थाने की घघौवा पुलिस चौकी के करीब है। तहरीर मिलने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छावनी थाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Basti News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |