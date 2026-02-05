बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दहशत, दाह संस्कार को शव लेकर जा रही बस पर फायरिंग
अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए।
अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न ओवरटेकिंग को लेकर बुलेट सवार दो दबंगों ने दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग कर दी। बस के शीशे पर गोली लगने से लोगों में दहशत फैल गई। बस में सवार लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ना चाहा लेकिन वे फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि 'हिन्दुस्तान' वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
लालगंज थाना क्षेत्र के खोरिया निवासी अमरनाथ उपाध्याय के पिता का स्वर्गवास मंगलवार को हो गया था। बुधवार को परिजन अंतिम संस्कार के लिए बस से अयोध्या जा रहे थे। अमरनाथ के ममेरे भाई हरिकेश पांडेय ने बताया कि अपराह्न करीब तीन बजे बस छावनी और परसरामपुर थाना क्षेत्र के मध्य स्थित निर्माणधीन रिंगरोड फ्लाईओवर के आगे निकली तो बुलेट पर सवार दो युवकों ने साइड न मिलने पर ड्राइवर को अपशब्द कहा और रुकने का इशारा करने लगे। चालक ने बस की गति धीमी की तो बुलेट पर पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा और फायरिंग कर दी। एएसपी श्यामकांत ने बताया कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। आरोपितों की तलाश की जा रही है।
बस्ती-अयोध्या हाईवे पर दिनदहाड़े फायरिंग से दहशत
बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर बुधवार अपराह्न दाह संस्कार के लिए शव लेकर अयोध्या जा रहे लोगों की बस पर फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। आरोप है कि बुलेट सवार दबंगों ने ओवरटेक करने को लेकर चालक से बस रोकने को कहा। बुलेट के पीछे बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया और बस के अंदर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इसी बीच उसने धमकाते हुए एक बस के दरवाजे के पास फायर झोंक दिया।
बताया जा रहा है कि दबंगों ने दो फायर किए। गोली बस के शीशे पर लगी। इससे बस में सवार लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। बस में सवार लोगों ने फायर करने वाले को दौड़ाकर पकड़ना चाहा तो वह अपने साथी के साथ भाग निकला। बस में सवार किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंदन कुमार ने बताया कि घटनास्थल परसरामपुर थाने की घघौवा पुलिस चौकी के करीब है। तहरीर मिलने पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छावनी थाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
