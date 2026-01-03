यूपी के प्राइमरी स्कूलों में बहाल हुई ये छुट्टी, 2026 का कैलेंडर जारी; जानें डिटेल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup basic education primary upper primary schools holiday calendar for 2026 released basant panchami holiday restored in
संक्षेप:

Jan 03, 2026 07:54 pm ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो गई है। सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से जारी वर्ष 2026 के कैलेंडर में बसंत पंचमी का अवकाश बहाल कर दिया गया है। प्रदेश के एक लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों-प्राथमिक (कक्षा 1-5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6-8) में कार्यरत पांच लाख से अधिक शिक्षकों और स्टाफ को 2024 तक बसंत पंचमी का अवकाश मिलता था। पिछले साल 2025 में बसंत पंचमी का अवकाश केवल प्रयागराज में मिला था लेकिन अन्य जिलों में यह छुट्टी कटने पर शिक्षकों ने काफी विरोध किया था।

इस साल होलिका दहन और होली का अवकाश क्रमश: दो और चार मार्च को है। तीन मार्च को स्कूल खुलेंगे। 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली की छुट्टी थी। इसी प्रकार 2025 में नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्द्धन पूजा, भैया दूज और चित्रगुप्त जयन्ती की छुट्टी 20 से 23 नवंबर तक चार दिन एकसाथ थी। इस बार तीन दिन की छुट्टी मिलेगी।

2026 में नरक चतुर्दशी/दीपावली का अवकाश आठ नवंबर, गोवर्द्धन पूजा नौ नवम्बर और भैया दूज / चित्रगुप्त जयन्ती की छुट्टी 11 नवंबर को होगी। ग्रीष्मावकाश 20 मई से 15 जून तक और शीतकालीन अवकाश 31 दिसम्बर से 14 जनवरी 2027 तक होगा। एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक सुबह आठ बजे से दो बजे तक जबकि एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह नौ से तीन बजे तक स्कूल खुलेंगे।

33 में से चार अवकाश रविवार को

कैलेंडर में इस साल कुल 33 अवकाश है। इनमें से चार छुट्टियां रविवार को पड़ने के कारण शिक्षक थोड़े मायूस भी हैं। संत रविदास जयंती एक फरवरी, महाशिवरात्रि 15 फरवरी, नरक चतुर्दशी/दीपावली आठ नवंबर और छठ पूजा पर्व 15 नवंबर का अवकाश रविवार को पड़ रहा है।

पिछले हफ्ते जारी हुआ था माध्यमिक स्कूलों का कैलेंडर

इसके पहले यूपी के माध्यमिक स्कूलों का नया कैलेंडर पिछले हफ्ते जारी किया गया था। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में नए कैलेंडर वर्ष में 365 दिन में 238 दिन पढ़ाई होगी। 112 दिन त्योहारों, रविवार और अन्य अवकाश रहेगा। बोर्ड की परीक्षा 15 दिन होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
