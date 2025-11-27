यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में बीएसए समेत 450 पदों पर होगा प्रमोशन, तैयार हो रही लिस्ट

संक्षेप: यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी और समकक्ष पदों के 450 पदों पर प्रमोशन होगा। शिक्षा निदेशालय ने 1999 बैच के 316 खंड शिक्षाधिकारियों की सूची तैयार की है जिसमें से 200 के आसपास अफसरों की पदोन्नति होगी।

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षाधिकारियों एवं राजकीय हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उप प्रधानाचार्य समेत अन्य समकक्ष पदों पर कार्यरत अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों का राजपत्रित (समूह ख) के लगभग 450 पदों (बेसिक शिक्षा अधिकारी व समकक्ष) पर पदोन्नति होगी। शिक्षा निदेशालय ने 1999 बैच के 316 खंड शिक्षाधिकारियों की सूची तैयार की है जिसमें से 200 के आसपास अफसरों की पदोन्नति होगी। शेष तकरीबन 250 पदों पर राजकीय हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापक, इंटर कॉलेजों में उपप्रधानाचार्य समेत अन्य पदों पर कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति की जाएगी।

शासन के विशेष सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उमेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार को 24 अक्तूबर को पत्र लिखकर चयन समिति की बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘ख’ उच्चतर के कुल 1524 पदों में से 50 प्रतिशत पर पदोन्नति से चयन का नियम है। इनमें से 210 पदों पर डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं की पदोन्नति होती है। बचे हुए पदों पर निरीक्षण शाखा (बीईओ) और राजकीय विद्यालयों के अफसरों की पदोन्नति होती है।