यूपी के बरसाना में राधाजन्मोत्सव की धूम, आज निकलेगी शोभायात्रा

यूपी के विश्वविख्यात लाडलीजी मंदिर में राधाजन्मोत्सव की धूम रविवार को तड़के मची। रात्रि में दो बजे से बधाई गायन हुआ। इसके बाद तड़के चार बजे मंदिर के पट खुले और राधारानी का जन्माभिषेक हुआ। इस पल का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। जन्माभिषेक बाद सुबह 9 बजे वृषभानोत्सव की धूम मची। बृषभानोत्सव में देश विदेश के भिक्षुक बधाई लेकर आयेंगे। मंदिर में समाज गायन के दौरान नन्दगांव बरसाना के गोस्वामी समाज के मध्य हास्य को देखकर श्रद्धालु आनन्दित हो गए।

बृषभानोत्सव में नन्दगांव-बरसाना के ब्राह्मण समाज द्वारा बृषभान के घर आनन्द भयौ, रानी कीरत ने कन्या जाई आदि पदों को संयुक्त समाज गायन किया गया। दोपहर तक बृषभानोत्सव की धूम मची। इस दौरान खेल, खिलौने टॉफी आदि को मंदिर में राधाजी के दर्शनों को आये श्रद्धालुओं पर लुटाया गया। इसके बाद सायं चार बजे मंदिर परिसर से सफेद छतरी तक राधारानी की शोभायात्रा निकाली जाएगी। भक्तों के दर्शनों की इच्छा को पूरा करने के लिये राधारानी डोले में विराजमान होकर बैन्डबाजों की धुन पर गर्भगृह से बहार निकालकर शोभायात्रा के माध्यम से मंदिर परिसर में बनी सफेद छतरी पहुंचेंगी।

सायं 7 बजे राधारानी पुन: मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां उनका आरता होगा। तत्पश्चात रात्रि 9.30 बजे तक राधारानी मंदिर के पट खुले रहेंगे। इसकी तैयारी सेवायत से लेकर मंदिर प्रबंधन के साथ पुलिस प्रशासन ने कर ली है। शनिवार की रात जिलाधिकारी सीपी सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने सफेद छतरी स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। यहां भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया बरसाना बरसाना मंदिर के साथ समस्त नगर को अपनी लाडली के अवतरित होने की प्रतिक्षा में आकर्षण रंग बिरंगी विद्युत सजावटों से सजाया गया है। हर कोई बधाई गायनों में बज रहे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर मदमस्त होकर थिरक रहा था। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, प. बंगाल, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र के लाखों श्रद्धालु राधा जन्म जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए शनिवार शाम को पहुंच गए। उधर अभी भी श्रद्धालुओं का आना जारी है। इससे पूर्व बरसाना ने प्रख्यात विरक्त संत विनोद बाबा द्वारा श्रीजी की नगरी को झिलमिलाती लाइटों से सजवाया गया। अक्षचुम्बी आतिशबाजी द्वारा राधा रानी के भव्य नजारा दिखाई दिया।